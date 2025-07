Meteo, continua l’ondata di calore in Scandinavia: Norvegia e Svezia oltre 35°C, Groenlandia a 23°C

MeteoWeb

Il grande Nord non è più sinonimo di frescura. Negli ultimi giorni, un’ondata di calore senza precedenti ha travolto la Scandinavia, portando temperature tipiche del Mediterraneo in territori che, fino a poco tempo fa, erano considerati baluardi climatici della freschezza. Norvegia, Svezia e perfino la Groenlandia hanno registrato picchi termici eccezionali, con temperature massime oltre i 35°C e notti tropicali che mettono in crisi infrastrutture e habitat pensati per climi ben diversi.

Norvegia bollente: 35,6°C e minime notturne da record

Il dato più impressionante arriva dalla Norvegia, dove sono stati raggiunti e in alcuni casi superati i 35°C, valore che rappresenta un’anomalia assoluta per queste latitudini. La vetta è stata toccata a Laksfors, con una temperatura massima di 35,6°C, che costituisce il record nazionale ufficiale.

Altri centri hanno sfiorato valori simili:

Frosta : 34,9°C

: 34,9°C Vaernes : 34,5°C

: 34,5°C Namsos : 34,0°C

: 34,0°C Hitra e Steikjer: 33,7°C

Ma il vero campanello d’allarme arriva dalle temperature minime notturne, con valori che non scendevano sotto i 25°C in alcuni casi. È il caso di Somna-Kvaløyfjellet, che ha vissuto quattro notti consecutive con minime sopra i 23°C, toccando un picco di 26,1°C di notte: la notte più calda mai registrata in Norvegia. Anche centri abitati come Kristiansund (21,3°C), Tagdale (19,7°C) e Oppdal (19,0°C) hanno vissuto notti tropicali che hanno creato disagi, soprattutto tra anziani e bambini.

Svezia: caldo sopra i 30°C anche al Nord

La Svezia non è rimasta immune. Nel nord del Paese, località solitamente fresche come Saittarova hanno raggiunto i 31°C, mentre Korsvattnet ha toccato i 30,2°C. Sebbene il record assoluto nazionale rimanga quello dei 38°C registrati a Målilla e Ultuna (nella parte meridionale), anche le regioni più settentrionali stanno mostrando un trend termico in netto aumento.

Groenlandia: sopra i 23°C a 70° di latitudine nord

Il segnale forse più simbolico arriva dalla Groenlandia orientale, dove la stazione di Constable Pynt, a 70°N di latitudine, ha segnato +23,1°C di massima e una minima di +13,1°C. In una zona notoriamente dominata da freddi venti polari e gelo perenne, si tratta di valori straordinari per il mese di luglio.

Un Nord che cambia volto

Questi episodi non sono più isolati. Negli ultimi anni, la frequenza di ondate di calore in Scandinavia è aumentata in modo significativo. Non si tratta solo di massime estreme, ma di un’intera trasformazione del clima boreale, che ora include notti tropicali, persistenza del caldo, e fenomeni anomali anche in zone artiche e sub-artiche.