Meteo, la portata dell’ondata di freddo in Sud America: vaste aree dell’Argentina con temperature polari

“Il Sud America sta affrontando temperature polari, con Buenos Aires che ha toccato i -1,9°C, mentre in alcune zone della provincia di Río Negro le minime sono scese sotto i -20°C”. È quanto si legge in un post pubblicato dalla pagina Facebook di INGV Ambiente, in cui viene postata la mappa in alto, che mostra l’eccezionalità dell’ondata di freddo vissuta dall’area lo scorso 30 giugno. Un’ampia area dell’Argentina, infatti, ha registrato temperature minime comprese tra -10°C e -18°C e moltissime altre zone hanno sperimentato temperature di diversi gradi sotto lo zero.

“Secondo i registri meteorologici internazionali si stanno registrando i record di temperature minime più basse in Cile e Argentina. Questo freddo estremo, con nevicate insolite fino al livello del mare, ha paralizzato trasporti e causato blackout in molte città”, ricordano nel post di INGV Ambiente, citando la causa di questa ondata di freddo record: “una potente massa d’aria antartica e un anticiclone polare”.