Meteo Pakistan, caldo record sull’Himalaya: +48,5°C a Chilas

Il distretto montuoso di Chilas, situato nella regione settentrionale del Gilgit-Baltistan, in Pakistan, ha registrato oggi la temperatura più alta di sempre, raggiungendo i +48,5°C. Lo hanno fatto sapere le autorità, sottolineando che si tratta di un evento senza precedenti per la zona. “Si tratta della temperatura più alta mai registrata nella regione settentrionale del Pakistan“, ha dichiarato all’ANSA un funzionario dell’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (Ndma), chiedendo l’anonimato. “Supera il precedente record di Chilas di +47,7°C, stabilito il 17 luglio 1997″.

Il Gilgit-Baltistan è una regione incastonata nell’Himalaya occidentale e ospita alcuni dei ghiacciai più grandi del mondo, ed è tipicamente nota per il suo clima più fresco. L’aumento delle temperature in questa zona potrebbe accelerare lo scioglimento dei ghiacciai, aumentando il rischio di inondazioni da fuoriuscita di laghi glaciali e di carenza idrica nelle regioni a valle.

Il record nazionale di temperatura in Pakistan rimane di +53,8°C, registrato nelle città meridionali di Turbat, nella provincia del Belucistan, e Mohenjo Daro, nella provincia del Sindh.