Meteo, polvere sahariana e fumo degli incendi avvolgono il Mediterraneo orientale: cielo giallastro e aria irrespirabile

Quella di questa mattina, 27 luglio 2025, è una scena che difficilmente passa inosservata sul Mediterraneo orientale. Le ultime immagini satellitari mostrano un vasto velo di polvere sahariana e fumo che si è esteso dalla Grecia alla Turchia occidentale, alterando in modo evidente la visibilità e la qualità dell’aria in ampie zone. Non si tratta di un fenomeno isolato: la combinazione tra le polveri sospinte dalle correnti africane e il fumo sprigionato dai grandi incendi che da giorni devastano la regione sta creando una miscela particolarmente pericolosa per l’ambiente e la salute.

Fumo e polvere: il cocktail perfetto che peggiora la crisi

Nelle ultime ore, il vento teso di origine meridionale ha trasportato oltre mare le particelle sottili, portando a cieli lattiginosi e a un diffuso odore di bruciato. Gli effetti sono tangibili soprattutto in Grecia centrale e orientale, tra Atene e l’Egeo, e nella fascia costiera turca tra Smirne (Izmir) e la Tracia. I colossi verdi che ricoprivano le colline stanno bruciando senza sosta, alimentati da un caldo estremo che da giorni non concede tregua.

Le autorità locali parlano già di evacuazioni di massa, migliaia di persone costrette a lasciare case e fattorie, mentre interi boschi sono stati ridotti in cenere. Le colonne di fumo, spinte dai venti caldi, si alzano per chilometri di altezza, creando una cappa che oscura il sole e rende l’aria quasi irrespirabile.

Un Mediterraneo arroventato

La temperatura supera in questi giorni i 43-44°C in Grecia, con ondate di calore senza precedenti che hanno reso la vegetazione un perfetto carburante per le fiamme. La situazione è aggravata da venti turbolenti che non solo alimentano gli incendi ma diffondono nell’atmosfera enormi quantità di fumo, capace di percorrere centinaia di chilometri.

Il 2025, l’anno dei cieli arancioni

Secondo i servizi meteorologici europei, questo 2025 sta battendo ogni record per la frequenza di episodi di sabbia sahariana trasportata verso nord. L’effetto combinato con il fumo degli incendi produce non solo cieli dalle sfumature giallastre e tramonti surreali, ma anche un peggioramento sensibile della qualità dell’aria, con ricadute serie sulla salute di bambini, anziani e persone fragili.

Emergenza climatica sotto gli occhi di tutti

L’evento di oggi è l’ennesimo segnale di una stagione degli incendi 2025 più distruttiva rispetto a quella degli ultimi vent’anni. Un mix di temperature record, siccità prolungata e trasporto di polveri africane sta disegnando un Mediterraneo più vulnerabile che mai.