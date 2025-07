Meteo, possibile svolta a inizio agosto: un treno d’onda dal Pacifico condizionerà l’anticiclone delle Azzorre?

MeteoWeb

Dagli ultimi aggiornamenti del modello ensemble EPS (European Prediction System), emerge un segnale atmosferico degno di attenzione: una possibile anomalia di alta pressione nell’area delle Azzorre tra fine luglio e l’inizio di agosto. Si tratta di un pattern che potrebbe modificare significativamente la circolazione atmosferica sull’Atlantico e influenzare le condizioni meteo in Europa occidentale e nel bacino del Mediterraneo. In particolare, l’evidenza modellistica mostra una tendenza a pressioni più alte del normale nella regione centro-atlantica, con un possibile rafforzamento dell’anticiclone delle Azzorre. Questa struttura barica, quando più estesa e potente del solito, agisce come una barriera per le perturbazioni atlantiche, indirizzando i flussi verso latitudini settentrionali e aprendo la strada a periodi stabili e più caldi in vaste aree del continente europeo.

Un’onda tropicale dall’oceano Pacifico?

Ciò che rende particolarmente interessante questo sviluppo è la possibile connessione con un’area convettiva attiva nel Pacifico occidentale. Infatti, fenomeni di convezione intensa in quella zona possono innescare la propagazione di onde planetarie, le cosiddette onde di Rossby, capaci di influenzare la configurazione atmosferica anche a migliaia di chilometri di distanza, fino all’Atlantico settentrionale.

Questi meccanismi sono documentati nella letteratura scientifica: la convezione tropicale è in grado di modulare la posizione e la forza degli anticicloni oceanici attraverso una catena di trasmissione che coinvolge la corrente a getto e le interazioni su larga scala tra atmosfera e oceano.

Effetti potenziali sull’Europa e sull’Atlantico

Deviamento delle perturbazioni verso il Nord Europa, lasciando più stabile e secco il tempo su Penisola Iberica, Francia e Italia settentrionale.

Stimolazione del flusso subtropicale con possibili ondate di calore dirette verso l'Europa occidentale.

Influenza sulla stagione degli uragani: l'assetto anticiclonico condiziona la traiettoria delle onde africane e il potenziale sviluppo dei cicloni tropicali nell'Atlantico centrale.

Riduzione delle precipitazioni nelle aree mediterranee, con conseguente incremento del rischio siccità.

Cosa osservare nei prossimi giorni

Sarà cruciale monitorare:

La persistenza dell’anomalia nei successivi aggiornamenti EPS.

nei successivi aggiornamenti EPS. L’evoluzione della convezione tropicale nel Pacifico .

. Possibili effetti sinottici a larga scala sull’Europa e sull’Atlantico.

Se il trend attuale verrà confermato, ci troveremmo di fronte a un possibile cambio di regime atmosferico sull’Europa per la prima decade di agosto: meno instabilità e più caldo in arrivo su molte aree del continente.