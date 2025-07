Meteo, raffreddamento record nel Mediterraneo: effetto dei temporali e dei venti di Maestrale

MeteoWeb

Dopo settimane in cui il Mediterraneo ha fatto parlare di sé per le temperature record, con valori superficiali vicini ai massimi storici, arriva un cambio di scena sorprendente: il mare si è raffreddato in modo rapido e deciso. Un segnale che mostra quanto siano complessi e dinamici gli equilibri termici del nostro mare.

Secondo i dati aggiornati al 10 luglio dai galleggianti ARGO, il calore accumulato era in realtà confinato negli strati più superficiali. Questo ha permesso ai venti forti e a un sistema temporalesco di recente formazione di “erodere” rapidamente quel calore, abbassando le temperature in tempi brevissimi.

Il ruolo dei venti e dei temporali

Negli ultimi giorni, un sistema temporalesco, accompagnato da venti intensi di Maestrale, ha favorito un’azione di mescolamento delle acque. Questo movimento ha spinto verso la superficie strati più freddi, riducendo così le temperature superficiali in modo netto. Il risultato è stato un raffreddamento improvviso, ben visibile in molte aree costiere e del bacino centrale.

Questa dinamica mette in luce la fragilità delle anomalie termiche nel Mediterraneo, un mare che può rispondere in maniera estremamente rapida alle variazioni atmosferiche.

La mappa delle anomalie: cosa ci racconta

La mappa più recente delle anomalie della temperatura superficiale del mare (Sea Surface Temperature Anomaly, SSTA), aggiornata al 10 luglio 2025, descrive bene questa evoluzione. Basata sulla climatologia 1991-2020, mostra come in soli 15 giorni il Mediterraneo abbia perso gran parte del surplus termico accumulato nelle settimane precedenti.

Le aree colorate in rosso e arancione indicano ancora temperature sopra la media, seppure ridotte rispetto a fine giugno. Le zone in blu e viola evidenziano invece regioni dove le temperature sono scese sotto la media stagionale, segno evidente del raffreddamento rapido.

La scala laterale, che varia da -6,25°C a +6,25°C, aiuta a interpretare in modo dettagliato la distribuzione delle anomalie termiche.

Un mare che respira: accumulo e dispersione

Il Mediterraneo, essendo un mare semi-chiuso, è estremamente sensibile agli sbalzi termici. Le fasi di alta pressione prolungata favoriscono un rapido riscaldamento superficiale, ma basta una perturbazione o venti sostenuti per riportare le temperature verso valori più normali.

Questo fenomeno rappresenta una sorta di “respiro” del mare: un ciclo continuo di accumulo e dispersione del calore che diventa sempre più evidente in un contesto di cambiamento climatico.

Conseguenze meteorologiche e ambientali

Le variazioni della temperatura superficiale del mare influenzano direttamente lo sviluppo dei temporali, la formazione di medicane e l’intensità di eventuali cicloni mediterranei. Un mare caldo fornisce più energia alle perturbazioni, mentre un raffreddamento improvviso può smorzarne la forza.

Anche la vita marina ne risente: variazioni così rapide possono causare stress termico alle specie più sensibili, modificando temporaneamente la distribuzione di pesci, plancton e altre forme di vita.

Un’estate ancora tutta da scrivere

Il raffreddamento registrato non significa che il Mediterraneo resterà fresco per tutta l’estate. Nuove ondate di caldo africano potrebbero riportare rapidamente le temperature oltre la media.