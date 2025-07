Meteo, record di caldo in Cina: diverse province sui 42°C, estate estrema

MeteoWeb

Mentre l’estate 2025 continua a battere record di temperatura in ogni angolo del pianeta, la Cina si trova al centro di un’ondata di calore senza precedenti. Negli ultimi giorni, centinaia di stazioni meteorologiche hanno segnalato valori superiori a 35°C, con picchi oltre i 40°C in sette province. Non solo l’Europa occidentale e l’Oceania, dunque, ma anche l’Asia si ritrova a fare i conti con temperature che riscrivono la storia recente.

Il 4 luglio si è rivelato un giorno critico. Tra le 14:00 e le 19:00, molte stazioni hanno registrato valori ben oltre la soglia dei 35°C. In quattro casi sono stati battuti record storici di luglio, segnalando la gravità dell’evento.

La vetta spetta a Tuokexun (Xinjiang) con 42,3°C, seguita da Turpan Dongku e Turpan con 41,9°C e 41,7°C. Anche Shaanxi, Chongqing e Henan hanno registrato valori oltre i 40°C, dimostrando come il caldo estremo stia colpendo aree molto diverse tra loro.

Ecco la top 10 delle località più calde:

Tuokexun (Xinjiang): 42,3°C

(Xinjiang): Turpan Dongku (Xinjiang): 41,9°C

(Xinjiang): Turpan (Xinjiang): 41,7°C

(Xinjiang): Junan (Shaanxi): 40,6°C

(Shaanxi): Dali (Shaanxi): 40,5°C

(Shaanxi): Huashan (Shaanxi): 40,4°C

(Shaanxi): Jiangjin (Chongqing): 40,4°C

(Chongqing): Yanchuan (Shaanxi): 40,3°C

(Shaanxi): Lushi (Henan): 40,3°C

(Henan): Shenqiu (Henan): 40,3°C

Già a giugno, la temperatura media nazionale aveva lanciato un segnale: 21,27 °C, con un’anomalia positiva di 0,91 °C, il secondo giugno più caldo della storia cinese. Lo Xinjiang ha registrato il giugno più caldo di sempre, mentre province come Zhejiang, Fujian, Sichuan e Shandong hanno chiuso con il secondo giugno più caldo mai osservato.

Le conseguenze di questi estremi vanno oltre il disagio fisico: blackout per l’elevata richiesta energetica, raccolti danneggiati, interruzioni industriali e gravi rischi sanitari per anziani e bambini. Le autorità locali hanno emesso allerte rosse e raccomandato di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde.

Questa ondata di calore in Cina è parte di un quadro globale sempre più allarmante. La crescente frequenza e intensità di ondate di calore rappresentano uno degli effetti più tangibili del cambiamento climatico e mettono in luce l’urgenza di azioni concrete a livello mondiale.

In conclusione, l’ondata di calore straordinaria che sta travolgendo la Cina è un monito per tutti. Province intere sopra i 40 °C, record storici frantumati e un impatto devastante sulla vita quotidiana: questa estate 2025 rischia di essere ricordata come una delle più estreme di sempre.