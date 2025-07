Meteo Regno Unito, caldo record e caos a Wimbledon: 34,7°C ad Astwood Bank

MeteoWeb

Il Regno Unito sta vivendo una delle settimane più roventi degli ultimi decenni. Venerdì 11 luglio 2025, la colonnina di mercurio ha toccato livelli eccezionali in diverse località, aprendo un nuovo capitolo di un’estate che sta già facendo la storia climatica del Paese. Tra le località più colpite spicca Astwood Bank, che ha registrato un picco di 34,7°C. Si tratta di uno dei valori più elevati mai osservati per un 11 luglio in territorio britannico, segno evidente della gravità di questa ondata di calore.

Neppure Londra è stata risparmiata: nel pieno delle semifinali di Wimbledon, la temperatura ha toccato i 31°C, mettendo a dura prova atleti e spettatori. Non sono mancati malori tra il pubblico e interruzioni dovute all’applicazione della “heat rule”.

Un’estate da record e un anticiclone persistente

La configurazione meteorologica attuale è dominata da un vasto campo di alta pressione, responsabile di giornate stabili e soleggiate. Questo blocco atmosferico ha impedito l’ingresso delle classiche perturbazioni atlantiche, creando le condizioni ideali per un progressivo accumulo di calore.

Secondo il Met Office, le temperature resteranno elevate anche nel weekend, con picchi previsti tra i 33°C e i 34°C nelle Midlands e nel sud dell’Inghilterra. Una situazione che alimenta il rischio di stress termico, soprattutto tra i soggetti più vulnerabili.

Wimbledon nella morsa della canicola

Il celebre torneo di Wimbledon ha dovuto affrontare condizioni estreme. L’erba dei campi centrali ha mostrato segni di ingiallimento precoce e la fatica degli atleti è apparsa evidente fin dai primi set. La “heat rule” è stata applicata più volte per garantire pause di raffreddamento supplementari.

Le misure straordinarie hanno incluso la distribuzione gratuita di acqua, nebulizzatori e aree ombreggiate per il pubblico. Tuttavia, diversi spettatori hanno accusato malori e sono stati assistiti dallo staff medico, confermando l’impatto diretto del caldo estremo anche su un evento di rilevanza internazionale.

Il segnale inequivocabile del cambiamento climatico

L’estate 2025 non è un caso isolato: è la conferma di un trend ormai consolidato. Le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e intense nel Regno Unito, un Paese storicamente caratterizzato da estati miti. Gli esperti attribuiscono questa tendenza al cambiamento climatico in atto, che favorisce la persistenza di anticicloni bloccanti e temperature anomale.

Le conseguenze vanno oltre il disagio immediato: rischi per la salute pubblica, danni all’agricoltura, aumento degli incendi boschivi e pressione sulle reti elettriche sono solo alcune delle criticità connesse a questi eventi estremi.

Prepararsi a un futuro sempre più caldo

Il 2025 rischia di diventare un anno spartiacque per la consapevolezza climatica nel Regno Unito. Con il progredire dell’estate, le autorità sanitarie invitano a limitare l’esposizione durante le ore più calde, a bere molta acqua e a prestare particolare attenzione a bambini, anziani e soggetti fragili.

Quello che un tempo era considerato eccezionale sta diventando la nuova normalità. Serve un cambio di paradigma che coinvolga non solo la gestione degli eventi sportivi come Wimbledon, ma anche la pianificazione urbana e le strategie di adattamento climatico a lungo termine.

Conclusioni: un’estate che fa riflettere

L’ondata di calore che sta colpendo il Regno Unito rappresenta un monito forte e chiaro: il clima sta cambiando, e con esso cambiano anche le sfide quotidiane per cittadini, istituzioni ed eventi sportivi. Proteggersi dal caldo estremo non è più una semplice raccomandazione, ma una necessità urgente per la salute e la sicurezza collettiva.

Il weekend si preannuncia ancora rovente, con Londra e il resto del Paese chiamati a convivere con temperature da record. Una situazione che, purtroppo, potrebbe diventare sempre più frequente nei prossimi anni.