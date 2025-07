Meteo Sardegna: ancora caldo nell’isola, da sabato lieve tregua

MeteoWeb

Ancora gran caldo in Sardegna nei prossimi giorni, con temperature che raggiungeranno anche i +39°C e in media non scenderanno mai sotto i +36°C. Lo confermano gli esperti dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica Militare. “In questi giorni abbiamo avuto picchi di +38-39°C – confermano dal Centro di Decimomannu – con temperature più alte nell’entroterra, come nel Campidano. Questa situazione proseguirà fino a sabato quando le temperature scenderanno. Si abbasseranno di un paio di punti con massime che potranno raggiungere i +36 e i +37°C – precisano gli esperti – ma in generale in tutta la Sardegna il termometro non scenderà sotto i +33-34°C nelle ore centrali della giornata”.

Domenica 6 luglio situazione analoga e inizio settimana senza troppi scossoni. I venti saranno in regime di brezza nelle ore più calde. “Domenica entrerà un minimo di maestrale – precisano dall’Aeronautica – ma sarà debole e non porterà refrigerio“. Anzi, passando prima dal centro dell’isola, raccoglierà ulteriore aria calda che andrà ad aggiungersi a una situazione asfissiante. Nel corso di queste giornate, la particolare situazione climatica porterà a improvvisi episodi di pioggia.

Infine, anche per la giornata di domani, venerdì 4 luglio, è confermata l’allerta gialla per il rischio incendi.

