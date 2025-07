Meteo Sardegna: maestrale fino a 120 km/h e rischio incendi molto alto

MeteoWeb

La Sardegna si prepara a una giornata di vento eccezionalmente intenso. Domani il maestrale tornerà a soffiare con forza sull’isola, con raffiche che potranno superare i 100 km/h specie sul versante orientale. I modelli meteo confermano un contesto di cielo sereno ma turbolento, con aria molto secca e condizioni potenzialmente pericolose. Perché il vento sarà così forte? Alla base dell’episodio c’è la discesa rapida di una depressione dal Golfo Ligure verso il Tirreno centrale. Con valori di pressione attorno ai 1000-1002 hPa, il marcato gradiente barico favorirà un rinforzo deciso del maestrale a tutte le quote.

Le zone più esposte: raffiche oltre i 100 km/h

Sulle coste e nell’interno della Sardegna sono attese raffiche tra 60 e 80 km/h, ma il settore più colpito sarà quello orientale, tra Ogliastra e Sarrabus, dove l’effetto dei rilievi potrebbe generare venti di caduta fino a 120 km/h. Questi venti favonici sono turbolenti, molto secchi e localmente distruttivi.

Rischio incendi estremo: l’allarme del Fire Weather Index

Il FWI (Fire Weather Index) indica per la giornata di domani una pericolosità incendi molto alta. La combinazione di vento forte, aria secca e vegetazione arida può trasformare anche un piccolo focolaio in un incendio di vaste proporzioni. Particolare attenzione è richiesta nelle aree interne e costiere del versante orientale.

Raccomandazioni e prudenza

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare massima prudenza: evitare spostamenti nelle zone più esposte, non accendere fuochi e non effettuare lavori che possano generare scintille. Domani la Sardegna affronterà uno degli episodi di maestrale più intensi dell’estate 2025, con possibili disagi e un alto rischio incendi.

