Meteo Sardegna, tregua effimera: nuova ondata di calore sahariano, prima del crollo termico

MeteoWeb

La Sardegna sta vivendo in queste ore una breve tregua dal caldo estremo che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Dopo giornate torride e temperature fuori scala, l’isola ha ritrovato per un momento valori termici più vicini alle medie stagionali, soprattutto nelle aree interne e montuose. Tuttavia, questa parentesi di relativo sollievo ha le ore contate.

A partire da giovedì 24 luglio, è prevista una nuova impennata delle temperature, spinta dall’arrivo di una massa d’aria molto calda di origine sahariana. Si tratta di un’avvezione subtropicale innescata dall’affondo di una saccatura atlantica in discesa verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo sud-occidentale.

Il cuore dell’flusso sahariano si posizionerà tra la Sicilia e l’estremo Sud peninsulare, lasciando la Sardegna ai margini del nucleo più caldo ma comunque investita da aria subtropicale molto calda. Le condizioni meteo saranno dunque soleggiate ma opprimenti, soprattutto nelle zone interne e meridionali dell’isola.

Tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio, le temperature massime potrebbero tornare a sfiorare i 40°C nel Campidano, nell’Oristanese e nel Sulcis. Le coste orientali resteranno leggermente più fresche, ma comunque oltre la media. Sul nord-ovest, primi segnali di rimescolamento d’aria con venti più temperati da ovest.

Instabilità in quota e possibili deboli piogge locali

Il flusso caldo umido in quota che precede il fronte atlantico sarà accompagnato da nubi medio-alte stratificate. In questo contesto non si esclude la formazione di cumulonembi isolati, in grado di generare brevi scrosci di pioggia, più probabili nel centro-nord dell’isola.

Weekend con Maestrale e calo termico

Una svolta meteo è attesa da domenica 27 luglio, quando è previsto l’arrivo del maestrale, che contribuirà a un progressivo calo delle temperature. Il vento da nord-ovest soffierà con moderata intensità, migliorando la qualità dell’aria e attenuando il caldo, soprattutto nelle aree occidentali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.