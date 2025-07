Meteo, siccità record e piogge torrenziali: come la circolazione atmosferica ridisegna l’Europa

MeteoWeb

Se in Italia il mese di giugno 2025 è stato segnato da un caldo persistente ma senza particolari emergenze idriche, la situazione nel resto d’Europa racconta un’altra storia, fatta di contrasti e di criticità. Nonostante episodi temporaleschi localizzati che hanno interessato diverse regioni italiane, non possiamo parlare di vera siccità diffusa sul nostro territorio. Al contrario, alcune aree del Sud, storicamente più vulnerabili, sono riuscite a mantenere un buon bilancio idrico grazie alle piogge primaverili e a un inverno relativamente generoso.

Ma appena si varcano le Alpi, lo scenario cambia radicalmente. Secondo i più recenti dati diffusi dall’European Drought Observatory (EDO), quasi un terzo del continente europeo continua a fare i conti con una condizione di siccità più o meno grave. Parliamo di circa il 30% della superficie continentale, una cifra che deve far riflettere. In particolare, la carenza idrica risulta ancora preoccupante nel centro-nord e in buona parte dell’Est Europa, dove un inizio d’anno povero di precipitazioni ha lasciato segni evidenti nei suoli, nei fiumi e nella vegetazione.

Quello che spesso sfugge all’attenzione pubblica è che siccità ed alluvioni non sono fenomeni isolati, ma due manifestazioni di uno stesso squilibrio climatico. Le anomalie della circolazione atmosferica, amplificate dal riscaldamento globale, stanno esasperando gli estremi idrici: piogge torrenziali da un lato e lunghi periodi di aridità dall’altro. In altre parole, stiamo assistendo a una crescente polarizzazione degli eventi: quando piove, piove troppo; quando non piove, la terra si secca rapidamente.

Un recente studio che analizza oltre vent’anni di osservazioni ha confermato questa tendenza preoccupante. I ricercatori hanno sviluppato un indice che misura intensità, durata ed estensione degli eventi estremi, sia umidi che secchi. Il risultato? Una chiara correlazione con l’aumento delle temperature globali. L’aria più calda, infatti, è in grado di contenere più vapore acqueo: ciò significa che può scaricare piogge molto intense in poco tempo, ma allo stesso tempo può provocare una maggiore evaporazione durante i periodi di siccità, accelerando così la desertificazione dei suoli.

Il Mediterraneo rappresenta un laboratorio a cielo aperto di questi processi. Se da un lato vediamo bacini idrici italiani ancora ben forniti, dall’altro osserviamo regioni europee in affanno, con agricolture in crisi e falde acquifere in ritirata. A farne le spese non è solo il paesaggio, ma anche l’economia locale, i raccolti, la salute pubblica e la biodiversità. In un’Europa sempre più spaccata tra inondazioni improvvise e ondate di caldo prolungate, i segnali di stress sono sotto gli occhi di tutti.

Il quadro complessivo è aggravato dalle alterazioni della circolazione atmosferica su scala planetaria, sempre più influenzata dalle anomalie termiche delle acque oceaniche e dalla progressiva fusione dei ghiacci artici. Questi fattori contribuiscono a ridisegnare le traiettorie delle perturbazioni, determinando, ad esempio, lunghi periodi di blocco anticiclonico in alcune aree e piogge torrenziali concentrate in altre. Una “giostra” meteorologica che diventa sempre più imprevedibile e violenta.

In Italia, pur non registrando per ora emergenze diffuse, la guardia deve restare alta. Il rischio che un’estate particolarmente calda e priva di precipitazioni possa ridurre in fretta le riserve idriche non è affatto da sottovalutare. Inoltre, i terreni già secchi possono amplificare il rischio di incendi boschivi e ridurre la resilienza dei sistemi agricoli. In altre parole, la stabilità idrica attuale potrebbe rivelarsi illusoria se accompagnata da lunghi periodi di alta pressione e temperature sopra media nei prossimi mesi.

L’Europa, dunque, si trova di fronte a una doppia sfida: gestire la scarsità d’acqua in alcune regioni e, allo stesso tempo, proteggersi dagli effetti devastanti delle piogge estreme altrove. Questo paradosso climatico è il riflesso di un pianeta che si sta riscaldando a ritmi sempre più preoccupanti, spingendoci a ripensare i modelli di gestione delle risorse idriche, la pianificazione territoriale e la prevenzione dei rischi naturali.

Il messaggio che emerge è chiaro: non possiamo più considerare la siccità o le alluvioni come eventi isolati e occasionali. Sono due facce della stessa crisi, che vanno affrontate con una strategia integrata, lungimirante e sostenibile. Solo così potremo sperare di proteggere l’agricoltura, la biodiversità e le comunità europee da un futuro sempre più estremo e incerto.