Meteo Spagna, giugno da record a Barcellona: il più caldo mai registrato

Barcellona ha registrato il mese di giugno più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni, ovvero oltre un secolo fa, secondo quanto ha riferito il servizio meteorologico nazionale spagnolo. L’Osservatorio Can Fabra, situato su una collina che domina Barcellona, ha registrato una temperatura media di +26°C, stabilendo il record dal 1914. La media più alta registrata in un mese di giugno era stata finora di +25,6°C nel 2003. La stessa stazione meteorologica ha dichiarato che lunedì 30 giugno è stata registrata una temperatura massima giornaliera di +37,9°C.

Barcellona è solitamente risparmiata dal caldo più intenso della Spagna grazie alla sua posizione tra le colline e il Mar Mediterraneo, nell’angolo nordorientale del Paese.

L’ondata di caldo in Spagna

Sabato 28 giugno, in occasione di questa forte ondata di caldo in atto su gran parte dell’Europa, la Spagna ha registrato un nuovo record per il mese di giugno, con +46°C rilevati nella provincia meridionale di Huelva. Anche la media nazionale di domenica 29, pari a +28°C, ha stabilito un record di temperatura massima registrata in un 29 giugno dall’inizio delle rilevazioni nel 1950.

“Stiamo assistendo a queste temperature perché stiamo vivendo un’ondata di caldo molto intensa che è arrivata all’inizio dell’estate ed è chiaramente collegata al riscaldamento globale“, ha detto all’Associated Press Ramón Pascual, delegato regionale del servizio meteorologico spagnolo a Barcellona.