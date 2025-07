Meteo Spagna: l’arrivo di una Dana mette in allerta metà delle province

MeteoWeb

Domani, sabato 12 luglio, metà delle province della Spagna saranno in allerta meteo per una nuova Dana che già da oggi sta colpendo il Paese iberico. L’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) ha previsto il livello arancione per piogge e temporali a Huesca, Teruel e Saragozza (Aragona), Barcellona, Girona, Lleida e Tarragona (Catalogna) e Castellón (Comunità Valenciana), riporta Cadena Ser. L’AEMET prevede che la Dana domani continuerà il suo spostamento verso est, mantenendo una situazione di instabilità con cieli nuvolosi o coperti e rovesci con temporali nella metà settentrionale e nell’estremo est della Penisola Iberica.