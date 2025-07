Meteo, stop al caldo africano: forti temporali e crollo termico in arrivo

MeteoWeb

Dopo la breve ma intensa ondata di caldo che interesserà l’Italia, si profila un cambio radicale delle condizioni meteo nella parte finale di luglio. Le prossime 96-120 ore saranno dominate da temperature elevate, con valori estremi soprattutto su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, che resteranno sotto la morsa dell’anticiclone africano.

Ma la situazione è destinata a cambiare. A partire dalla prossima settimana, l’Italia sarà investita da un’irruzione di aria fresca e instabile in quota che provocherà un sensibile calo termico. Il primo cambiamento si osserverà al Nord, per poi scendere progressivamente verso il Centro-Sud entro la fine della settimana. Sarà un’inversione di rotta netta, che ci porterà in una fase termicamente gradevole — addirittura leggermente sotto media — proprio nel periodo che statisticamente è il più caldo dell’anno.

L’arrivo di questa massa d’aria instabile non sarà privo di conseguenze. I forti contrasti termici tra l’aria fresca in arrivo e quella molto calda preesistente favoriranno la formazione di fenomeni violenti. Il rischio di temporali intensi, nubifragi e grandinate sarà concreto, soprattutto sulle regioni settentrionali.

Secondo le attuali proiezioni dei principali modelli meteorologici, in particolare quello europeo ECMWF, le precipitazioni potrebbero risultare anche molto abbondanti, con cumulate superiori ai 100-150 mm in alcune aree. Questa configurazione potrebbe generare episodi di alluvioni lampo e frane localizzate, specialmente in zone già vulnerabili o con terreni secchi e impermeabili.

Il fronte perturbato si estenderà gradualmente al resto del Paese, con tempeste e piogge che raggiungeranno anche il Centro-Sud tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. Sarà accompagnato da forti venti di Maestrale, capaci di ripulire l’atmosfera e far crollare le temperature in modo netto. Un vero e proprio stop alla canicola, che restituirà un clima più vivibile, sia di giorno che durante la notte.

Questa nuova fase più fresca e instabile, stando agli ultimi aggiornamenti, potrebbe protrarsi fino ai primi giorni di agosto, in particolare fino al 4-5. Un break estivo che arriva nel cuore della stagione calda e che, se confermato, potrebbe attenuare temporaneamente gli eccessi termici registrati nelle ultime settimane.

Ci attendono quindi giornate movimentate tra caldo estremo, fenomeni intensi e un possibile cambio di circolazione che potrebbe segnare un momento cruciale dell’estate 2025.

