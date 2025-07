Meteo, supercella offre uno spettacolo straordinario al tramonto nel South Dakota | FOTO

MeteoWeb

Il South Dakota ha vissuto un mese di luglio 2025 estremamente turbolento, segnato da una serie di temporali particolarmente violenti che hanno messo a dura prova la popolazione e le infrastrutture locali. Tra gli eventi più significativi, quello che ha colpito la zona di Sioux Falls il 9 luglio ha rappresentato uno degli episodi più intensi della stagione.

Secondo quanto riportato dal National Weather Service, quel giorno era stato emesso un avviso di rischio “Enhanced” (livello 3 su 5), che segnalava la possibilità di fenomeni severi sul sud-est dello Stato. I meteorologi avevano previsto venti dannosi con velocità superiori alle 70 mph (circa 113 km/h), accompagnati da grandine con diametri paragonabili a una moneta da mezzo dollaro. Fortunatamente, il rischio tornado era considerato limitato, ma le preoccupazioni per i danni restavano alte.

Come si sono sviluppate le tempeste

Le celle temporalesche hanno iniziato a formarsi già dal pomeriggio, intensificandosi progressivamente e muovendosi verso est nel corso della serata. Anche se con il passare delle ore l’intensità è gradualmente diminuita, le tempeste hanno continuato a portare forti raffiche di vento fino a tarda notte. Numerosi danni a colture, veicoli e tetti sono stati segnalati, confermando l’impatto significativo di questo episodio.

Perché i temporali sono così intensi in South Dakota

La particolare configurazione geografica e climatica del South Dakota gioca un ruolo chiave nella violenza di questi fenomeni. Lo Stato si trova in un’area di confluenza tra masse d’aria calda e umida provenienti dal Golfo del Messico e correnti più fresche e secche che scendono dalle Montagne Rocciose e dal Canada. Quando queste masse d’aria contrastanti si incontrano, si creano le condizioni ideali per lo sviluppo di instabilità atmosferiche molto marcate.

Durante l’estate, soprattutto tra giugno e luglio, il South Dakota registra le sue temperature più elevate, spesso superiori ai 35°C. Questo mix di calore intenso e umidità abbondante favorisce la formazione di nubi a sviluppo verticale, come i cumulonembi, che possono evolvere in supercelle, i temporali più violenti e pericolosi.

Il ruolo delle correnti ascensionali

Un altro fattore determinante è rappresentato dalle correnti ascensionali molto forti. Questi moti verticali spingono verso l’alto l’aria calda e umida, alimentando lo sviluppo delle nubi temporalesche e favorendo la formazione di chicchi di grandine di grandi dimensioni. Non a caso, nel luglio 2025 sono stati segnalati episodi di grandine eccezionalmente grande, capaci di distruggere auto, serre e coltivazioni in pochi minuti.

L’assenza di barriere orografiche significative nel South Dakota amplifica ulteriormente questi effetti. Il territorio piatto permette ai fronti temporaleschi di spostarsi rapidamente, mantenendo elevata l’intensità per molti chilometri senza dissiparsi come accade in aree montuose.

Luglio 2025: un mese da record

Il luglio 2025 verrà ricordato come uno dei mesi più instabili e violenti degli ultimi anni per il South Dakota. Oltre all’episodio del 9 luglio, numerosi altri giorni sono stati caratterizzati da temporali violenti e danni ingenti. Le autorità hanno invitato i cittadini a seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e a prepararsi per eventuali nuove allerte.