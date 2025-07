Meteo, le temperature massime di oggi: +40°C a Firenze

MeteoWeb

Dopo una chiusura di giugno che ha visto valori termici da record in diverse zone del Nord Italia e sulle Alpi — con punte fino a 37-38 °C e uno zero termico che ha sfiorato la soglia impressionante dei 5000 metri — anche l’inizio di luglio promette di non essere da meno. Al Sud, infatti, la fase di caldo intenso continuerà senza sosta almeno fino al prossimo fine settimana, mantenendo temperature elevate e condizioni di afa diffusa.

Nel frattempo, nei prossimi giorni si assisterà a un’atmosfera progressivamente più instabile, soprattutto al Centro-Nord e sulle aree interne delle Isole maggiori. Già da mercoledì 2 luglio, oltre alle regioni settentrionali, anche la dorsale appenninica sarà coinvolta da un aumento del rischio di temporali di calore, tipici delle ore pomeridiane e serali.

L’energia accumulata negli ultimi giorni è notevole, un fattore che potrebbe alimentare fenomeni localmente violenti. Non sono esclusi episodi di grandinate di grosse dimensioni, forti raffiche di vento e locali nubifragi, con possibili criticità soprattutto in zone urbane e vallive.

Per un calo termico più marcato e diffuso bisognerà attendere la seconda parte del fine settimana. Tra domenica 6 e lunedì 7 luglio, un intenso fronte temporalesco dovrebbe transitare sulle regioni settentrionali e sul medio-alto versante tirrenico, portando un cambiamento deciso delle condizioni meteo.

Successivamente, l’aria più fresca al seguito della perturbazione dovrebbe gradualmente estendersi anche verso il Sud, ponendo fine alla lunga fase di canicola che ha caratterizzato l’avvio dell’estate.

Temperature massime registrate in Italia

+40°C a Firenze, Ozieri (SS)

a Firenze, Ozieri (SS) +39°C a Foligno

a Foligno +38°C a Alghero, Avellino, Benevento, Empoli, Lucca, Pisa

a Alghero, Avellino, Benevento, Empoli, Lucca, Pisa +37°C a Roma, Caserta, Foggia, Grosseto, La Spezia, Perugia, Siena, Terni

a Roma, Caserta, Foggia, Grosseto, La Spezia, Perugia, Siena, Terni +36°C a Bologna, Caltanissetta, Cosenza, Cremona, Frosinone, Galatina (LE), Piacenza, Reggio Emilia, Rieti, Trento, Verona

a Bologna, Caltanissetta, Cosenza, Cremona, Frosinone, Galatina (LE), Piacenza, Reggio Emilia, Rieti, Trento, Verona +35°C a Napoli, Alessandria, Bergamo, Brescia, Cagliari, Iglesias, Livorno, Matera, Monza, Nereto (TE), Taranto, Trieste, Vicenza

a Napoli, Alessandria, Bergamo, Brescia, Cagliari, Iglesias, Livorno, Matera, Monza, Nereto (TE), Taranto, Trieste, Vicenza +34°C a Milano, Torino, Canicattì, Forlì, Lecce, Salerno, Savona, Trapani, Udine

a Milano, Torino, Canicattì, Forlì, Lecce, Salerno, Savona, Trapani, Udine +33°C a Palermo, Genova, Reggio Calabria, Biella, Campobasso, Catanzaro, L’Aquila, Oristano, Sassari, Teramo, Viareggio

a Palermo, Genova, Reggio Calabria, Biella, Campobasso, Catanzaro, L’Aquila, Oristano, Sassari, Teramo, Viareggio +32°C a Agrigento, Catania, Novara, Pescara, Vasto (CH)

a Agrigento, Catania, Novara, Pescara, Vasto (CH) +31°C a Barletta, Brindisi, Civitavecchia, Cuneo, Imperia, Pantelleria, Potenza, Rimini, Sanremo

a Barletta, Brindisi, Civitavecchia, Cuneo, Imperia, Pantelleria, Potenza, Rimini, Sanremo +30°C a Ancona, Nuoro

a Ancona, Nuoro +29°C a Bari, Termoli (CB)

