Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Nuoro

MeteoWeb

Il fine settimana prenderà il via all’insegna di un tempo stabile e soleggiato su gran parte del nostro Paese, in particolare al Centro-Sud, dove il bel tempo sarà accompagnato da un graduale incremento delle temperature. Le massime torneranno a salire, regalando giornate pienamente estive e ideali per attività all’aperto o per una giornata al mare.

Situazione differente invece al Nord, dove l’atmosfera si manterrà leggermente più dinamica a causa dell’influsso di correnti fresche e instabili in transito oltre le Alpi. Queste infiltrazioni potranno favorire la formazione di locali rovesci o temporali, soprattutto sui settori alpini, con possibilità di qualche sconfinamento anche verso le vicine pianure del Nord-Est.

Nella giornata di domenica è atteso un cambiamento più marcato: una perturbazione in arrivo dalla Spagna, la quarta di questo mese di luglio, attraverserà rapidamente il nostro territorio. Il suo passaggio porterà un peggioramento più diffuso al Centro-Nord e sulla Sardegna, con temporali localmente intensi e fenomeni anche di forte entità.

Guardando oltre il weekend, i modelli previsionali indicano un ritorno dell’anticiclone subtropicale verso la nostra Penisola nel corso della prossima settimana. Questa rimonta anticiclonica determinerà un nuovo aumento delle temperature, che a partire da martedì 15 luglio tenderanno a superare leggermente i valori medi del periodo, riportando condizioni pienamente estive su gran parte dell’Italia.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Firenze

a Firenze +32°C a Roma, Avellino, Piacenza, Reggio Emilia, Terni, Trapani

a Roma, Avellino, Piacenza, Reggio Emilia, Terni, Trapani +31°C a Bologna, Arezzo, Brescia, Catania, Catanzaro, Forlì, Modena, Parma, Perugia, Pisa, Siena, Verona

a Bologna, Arezzo, Brescia, Catania, Catanzaro, Forlì, Modena, Parma, Perugia, Pisa, Siena, Verona +30°C a Milano, Torino, Palermo, Asti, Bergamo, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Ferrara, Iglesias, La Spezia, Latina, Messina, Rieti, Salerno, Siracusa, Vicenza, Viterbo

a Milano, Torino, Palermo, Asti, Bergamo, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Ferrara, Iglesias, La Spezia, Latina, Messina, Rieti, Salerno, Siracusa, Vicenza, Viterbo +29°C a Napoli, Agrigento, Ascoli Piceno, Cosenza, Enna, Frosinone, Novara, Pordenone, Reggio Calabria, Sassari, Taranto, Treviso

a Napoli, Agrigento, Ascoli Piceno, Cosenza, Enna, Frosinone, Novara, Pordenone, Reggio Calabria, Sassari, Taranto, Treviso +28°C a Biella, Bolzano, Cagliari, Chieti, Cuneo, Olbia, Padova

a Biella, Bolzano, Cagliari, Chieti, Cuneo, Olbia, Padova +27°C a Genova, Bari, Ancona, Brindisi, Como, Lecce, Rimini, Sorrento, Teramo, Trieste, Viareggio

a Genova, Bari, Ancona, Brindisi, Como, Lecce, Rimini, Sorrento, Teramo, Trieste, Viareggio +26°C a Imperia, L’Aquila, Matera, Pescara, Sanremo, Savona, Udine, Venezia

a Imperia, L’Aquila, Matera, Pescara, Sanremo, Savona, Udine, Venezia +25°C a Campobasso, Nuoro, Termoli(CB), Vasto(CH)

a Campobasso, Nuoro, Termoli(CB), Vasto(CH) +23°C a Foggia, Potenza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: