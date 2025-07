Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Genova

MeteoWeb

La nuova settimana si è aperta con un ritorno della stabilità atmosferica, specialmente sulle regioni centrali, dopo un weekend caratterizzato da maggiore variabilità. Tuttavia, il Nord Italia resta sotto l’influenza di una perturbazione in movimento sull’Europa centrale, la cui coda sta determinando condizioni di instabilità localizzate, in particolare lungo l’arco alpino.

Nei prossimi giorni, la situazione dovrebbe gradualmente tornare a farsi più stabile grazie a un timido rinforzo dell’anticiclone. Nonostante ciò, tra mercoledì 16 e giovedì 17 luglio si prevede una nuova parentesi di maggiore instabilità, che coinvolgerà il Nord-Est e, seppur in misura minore, anche il medio versante adriatico.

Questo temporaneo indebolimento dell’alta pressione permetterà l’ingresso di correnti più fresche settentrionali, capaci di interrompere momentaneamente la fase calda degli ultimi giorni. Nella giornata di giovedì, queste infiltrazioni fresche potranno determinare un calo temporaneo delle temperature, particolarmente avvertito al Nord e lungo la fascia adriatica.

Temperature massime registrate in Italia

+37°C a Iglesias

a Iglesias +36°C a Caltanissetta

a Caltanissetta +35°C a Cagliari, Catania, Enna, Siracusa

a Cagliari, Catania, Enna, Siracusa +34°C a Agrigento, Alghero, Cremona

a Agrigento, Alghero, Cremona +33°C a Roma, Palermo, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Frosinone, Latina, Matera, Messina, Reggio Calabria, Salerno

a Roma, Palermo, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Frosinone, Latina, Matera, Messina, Reggio Calabria, Salerno +32°C a Firenze, Avellino, Bergamo, Forlì, Modena, Piacenza, Sassari, Taranto, Terni, Viterbo

a Firenze, Avellino, Bergamo, Forlì, Modena, Piacenza, Sassari, Taranto, Terni, Viterbo +31°C a Milano, Napoli, Bologna, Ascoli Piceno, Asti, Brescia, Brindisi, Como, Ferrara, Lecce, Parma, Perugia, Pordenone, Trapani, Vercelli, Verona

a Milano, Napoli, Bologna, Ascoli Piceno, Asti, Brescia, Brindisi, Como, Ferrara, Lecce, Parma, Perugia, Pordenone, Trapani, Vercelli, Verona +30°C a Torino, Bari, Arezzo, Lucca, Nuoro, Padova, Rieti, Treviso, Udine, Verbania, Vicenza

a Torino, Bari, Arezzo, Lucca, Nuoro, Padova, Rieti, Treviso, Udine, Verbania, Vicenza +29°C a Biella, Chieti, L’Aquila, Olbia, Potenza, Trento

a Biella, Chieti, L’Aquila, Olbia, Potenza, Trento +28°C a Bolzano, La Spezia, Pisa, Rimini, Savona, Siena, Teramo, Trieste

a Bolzano, La Spezia, Pisa, Rimini, Savona, Siena, Teramo, Trieste +27°C a Ancona, Pescara, Termoli, Vasto, Venezia

a Ancona, Pescara, Termoli, Vasto, Venezia +26°C a Genova, Viareggio

a Genova, Viareggio +25°C a Imperia, Sanremo

