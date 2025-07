Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Genova

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, la situazione meteo in Italia sarà caratterizzata da un continuo braccio di ferro tra l’alta pressione subtropicale e correnti più fresche di origine atlantica. Sebbene l’anticiclone proverà a consolidare la sua presenza sul nostro Paese, non riuscirà a imporsi con decisione, lasciando così spazio a infiltrazioni di aria più instabile.

In particolare, tra mercoledì e giovedì si assisterà a un aumento dell’instabilità atmosferica, con lo sviluppo di temporali che inizialmente interesseranno le regioni di Nord-Est. Successivamente, i fenomeni potranno estendersi anche lungo il versante adriatico e raggiungere le aree interne del Centro-Sud, portando rovesci localmente intensi e qualche colpo di vento.

Contestualmente, l’arrivo di queste correnti più fresche favorirà un temporaneo calo delle temperature, rendendo l’aria leggermente più gradevole soprattutto al Centro-Nord.

A partire da venerdì, però, l’alta pressione tornerà a rafforzarsi, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale. Il clima si farà nuovamente più caldo, con un progressivo aumento delle temperature che si farà sentire in modo marcato al Centro-Sud e sulle isole maggiori.

Il weekend, quindi, si preannuncia all’insegna del bel tempo e di un caldo intenso, specie nelle aree interne e sulle regioni meridionali, dove si potranno raggiungere valori ben oltre i 35 °C.

Temperature massime registrate in Italia

+37°C a Cagliari, Alghero

a Cagliari, Alghero +36°C a Roma, Firenze, Agrigento, Iglesias, Latina, Terni

a Roma, Firenze, Agrigento, Iglesias, Latina, Terni +35°C a Bologna, Avellino, Benevento, Cremona, Faenza, Frosinone, Modena, Verona, Viterbo

a Bologna, Avellino, Benevento, Cremona, Faenza, Frosinone, Modena, Verona, Viterbo +34°C a Arezzo, Caserta, Ferrara, Parma, Perugia, Rieti, Siracusa, Vicenza

a Arezzo, Caserta, Ferrara, Parma, Perugia, Rieti, Siracusa, Vicenza +33°C a Milano, Palermo, Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Catania, Caltanissetta, Forlì, Piacenza, Salerno, Sassari, Taranto, Trapani

a Milano, Palermo, Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Catania, Caltanissetta, Forlì, Piacenza, Salerno, Sassari, Taranto, Trapani +32°C a Napoli, Cosenza, Empoli, Foggia, Lucca, Matera, Nuoro, Padova, Siena, Teramo, Trento, Udine

a Napoli, Cosenza, Empoli, Foggia, Lucca, Matera, Nuoro, Padova, Siena, Teramo, Trento, Udine +31°C a Torino, Bolzano, Catanzaro, Chieti, Cuneo, L’Aquila, Lecce, Messina, Olbia, Pisa, Trieste

a Torino, Bolzano, Catanzaro, Chieti, Cuneo, L’Aquila, Lecce, Messina, Olbia, Pisa, Trieste +30°C a Bari, Rimini, Venezia

a Bari, Rimini, Venezia +29°C a Reggio Calabria, Belluno, Campobasso

a Reggio Calabria, Belluno, Campobasso +28°C a Ancona, Brindisi, Enna, La Spezia, Pescara, Potenza, Savona, Termoli, Vasto

a Ancona, Brindisi, Enna, La Spezia, Pescara, Potenza, Savona, Termoli, Vasto +27°C a Genova, Viareggio

a Genova, Viareggio +26°C a Imperia

a Imperia +25°C a Sanremo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: