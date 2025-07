Meteo, le temperature massime di oggi: +36°C a Benevento

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, l’Italia continuerà a essere interessata da un flusso di correnti atlantiche che porteranno aria relativamente fresca e instabile su diverse regioni. Già nella giornata di domani, queste condizioni favoriranno la formazione di temporali in alcune aree del Nord-Est e del Centro-Sud. I fenomeni saranno più probabili e intensi in prossimità dei rilievi, mentre sulle pianure si manterranno più isolati e di breve durata.

Questa fase instabile sarà accompagnata anche da un calo delle temperature, specialmente nelle regioni centro-meridionali, dove i valori si riporteranno su livelli generalmente in linea con le medie stagionali. Dopo settimane di caldo persistente, questa temporanea rinfrescata rappresenterà un sollievo per molti, soprattutto nelle aree interne e nelle grandi città dove l’afa si è fatta sentire con particolare intensità.

A partire da venerdì 18 luglio, però, la situazione tornerà a mutare. L’anticiclone tornerà a consolidarsi sul nostro Paese, riportando condizioni di maggiore stabilità e cieli sereni su gran parte del territorio nazionale. Durante il weekend, il tempo sarà in prevalenza soleggiato e stabile su gran parte d’Italia, con un nuovo aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud e sulle isole maggiori.

Il Nord, invece, rimarrà leggermente più esposto all’azione di una perturbazione atlantica che, secondo le ultime proiezioni, potrebbe lambire le regioni settentrionali nella giornata di sabato. Gli effetti principali si faranno sentire sulle aree alpine e prealpine, dove non sono esclusi rovesci e temporali anche di una certa intensità, mentre sulle pianure il tempo dovrebbe mantenersi generalmente più asciutto.

Temperature massime registrate in Italia

+36°C a Roma, Firenze, Avellino, Benevento, Viterbo

a Roma, Firenze, Avellino, Benevento, Viterbo +35°C a Perugia, Agrigento, Caltanissetta, Olbia, Taranto, Terni

a Perugia, Agrigento, Caltanissetta, Olbia, Taranto, Terni +34°C a Bologna, Arezzo, Cagliari, Caserta, Frosinone, Latina, Matera, Rieti, Siena, Siracusa

a Bologna, Arezzo, Cagliari, Caserta, Frosinone, Latina, Matera, Rieti, Siena, Siracusa +33°C a Milano, Palermo, Ascoli Piceno, Catania, Lucca, Modena, Piacenza, Pistoia, Verona

a Milano, Palermo, Ascoli Piceno, Catania, Lucca, Modena, Piacenza, Pistoia, Verona +32°C a Torino, Brescia, Campobasso, Chieti, Como, Cosenza, Iglesias, Messina, Reggio Calabria

a Torino, Brescia, Campobasso, Chieti, Como, Cosenza, Iglesias, Messina, Reggio Calabria +31°C a Napoli, Bari, Catanzaro, Crema, Enna, Forlì, L’Aquila, La Spezia, Lecce, Pisa, Teramo, Trapani, Trento

a Napoli, Bari, Catanzaro, Crema, Enna, Forlì, L’Aquila, La Spezia, Lecce, Pisa, Teramo, Trapani, Trento +30°C a Bergamo, Biella, Bolzano, Brindisi, Cuneo, Ferrara, Potenza, Vicenza

a Bergamo, Biella, Bolzano, Brindisi, Cuneo, Ferrara, Potenza, Vicenza +29°C a Alghero, Ancona, Padova, Pordenone, Rimini, Sassari, Savona, Nuoro, Treviso, Trieste, Vasto

a Alghero, Ancona, Padova, Pordenone, Rimini, Sassari, Savona, Nuoro, Treviso, Trieste, Vasto +28°C a Genova, Pescara, Termoli, Venezia

a Genova, Pescara, Termoli, Venezia +27°C a Foggia, Imperia, Sanremo, Udine, Viareggio

