Meteo, le temperature massime di oggi: +42°C a Oschiri

Una nuova fase stabile sta per investire gran parte dell’Italia, ma il suo impatto sarà molto differenziato tra Nord e Sud. Al Centro-Sud, le condizioni soleggiate e anticicloniche favoriranno un sostanziale aumento delle temperature, con una nuova e probabile ondata di caldo in arrivo. I principali modelli meteorologici indicano un sensibile rialzo termico nei prossimi giorni, con valori che potranno superare i 40°C su Sardegna, Sicilia e in alcune zone delle regioni meridionali come Puglia, Calabria e Basilicata. Si tratta di un’espansione significativa dell’anticiclone subtropicale, capace di riportare condizioni di calura intensa.

Lo scenario si capovolge invece al Nord, dove il tempo resterà più variabile e instabile. Le regioni settentrionali si troveranno infatti al margine dell’alta pressione e risentiranno del passaggio di alcuni sistemi frontali provenienti dall’Europa centrale.

Una nuova perturbazione atlantica, in arrivo dalla Francia, è attesa tra la fine di domenica e la giornata di lunedì, e porterà rovesci e temporali localmente intensi. Le aree interessate saranno non solo le zone alpine, ma anche le pianure del Nord, con possibili fenomeni violenti.

Temperature massime registrate in Italia

+42°C a Ozieri, Oschiri (SS)

a +39°C a Iglesias

a +38°C a Sassari

a +36°C a Foggia

a +35°C a Catania, Terni

a +34°C a Roma, Alghero, Avellino, Benevento, Chieti, Forlì, Frosinone, Matera, Perugia

a +33°C a Firenze, Arezzo, Bolzano, Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Olbia, Reggio Calabria, Taranto, Viterbo

a +32°C a Bologna, Cagliari, Ferrara, Messina, Salerno, Siracusa, Teramo, Trapani, Trento

a +31°C a Milano, Ancona, Brescia, Lecce, Palermo, Pescara, Nuoro, Siena, Udine, Verona, Vicenza

a +30°C a Napoli, Agrigento, Brindisi, L’Aquila, Padova, Piacenza, Pisa, Potenza, Trieste

a +29°C a Bergamo, Termoli

a +28°C a Bibione, La Spezia, Vasto, Venezia

a +27°C a Torino, Genova, Cuneo, Sanremo

a +26°C a Biella

