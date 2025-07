Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Ferrara

MeteoWeb

L’anticiclone subtropicale, che da giorni domina incontrastato lo scenario meteorologico italiano portando caldo intenso e persistente, continuerà a far sentire la sua influenza almeno fino a venerdì. In questo periodo, non si esclude addirittura un leggero ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno valori ancora più elevati in diverse aree del Paese.

A partire da sabato, però, si intravedono i primi segnali di un cambiamento. L’anticiclone comincerà a mostrare segni di cedimento sul suo margine settentrionale, aprendo la strada a una maggiore instabilità atmosferica, soprattutto al Nord. Questo porterà a un primo, graduale calo delle temperature nelle regioni settentrionali.

La situazione evolverà ulteriormente domenica, quando il transito di un sistema frontale più organizzato favorirà lo sviluppo di temporali diffusi su gran parte del Nord Italia. L’arrivo di queste precipitazioni non solo contribuirà a riportare un po’ di refrigerio, ma determinerà anche un calo termico più marcato, in particolare al Nordovest. Qui, rispetto ai valori attuali, si potranno registrare diminuzioni delle temperature superiori ai 10°C, offrendo finalmente un sollievo concreto dopo giorni di caldo opprimente.

Temperature massime registrate in Italia

+38°C a Ferrara, Firenze, Lucca, Pisa, Pordenone, Terni

a Ferrara, Firenze, Lucca, Pisa, Pordenone, Terni +37°C a Caserta, Cosenza, Foggia, Siena

a Caserta, Cosenza, Foggia, Siena +36°C a Catanzaro, Carrara, Cremona, Iglesias, La Spezia, Savona, Verona, Vicenza, Udine

a Catanzaro, Carrara, Cremona, Iglesias, La Spezia, Savona, Verona, Vicenza, Udine +35°C a Bologna, Perugia, Benevento, Genova, Forlì, Matera, Modena, Padova, Sassari, Siracusa, Trapani

a Bologna, Perugia, Benevento, Genova, Forlì, Matera, Modena, Padova, Sassari, Siracusa, Trapani +34°C a Milano, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Monza, Piacenza, Sanremo, Trento

a Milano, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Monza, Piacenza, Sanremo, Trento +33°C a Napoli, Campobasso, Chieti, L’Aquila, Lecce, Potenza

a Napoli, Campobasso, Chieti, L’Aquila, Lecce, Potenza +32°C a Ancona, Bari, Brindisi, Messina, Pesaro, Rimini, Salerno, Teramo, Venezia

a Ancona, Bari, Brindisi, Messina, Pesaro, Rimini, Salerno, Teramo, Venezia +31°C a Palermo, Torino, Reggio Calabria, Alessandria

a Palermo, Torino, Reggio Calabria, Alessandria +29°C a Pescara, Termoli (CB), Vasto (CH)

