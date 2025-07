Meteo, le temperature massime di oggi: +43°C a Tertenia

MeteoWeb

Nei prossimi giorni l’Italia continuerà a vivere condizioni meteo fortemente contrastanti tra Nord e Sud. Mentre le regioni meridionali e le Isole maggiori saranno ancora sotto la morsa del caldo africano, al Nord si farà sentire l’azione di sistemi frontali atlantici, portando un clima decisamente più instabile.

Fino a venerdì 25 luglio, il Sud Italia e le Isole sperimenteranno ancora temperature elevatissime, con picchi che localmente potranno superare i 40°C. La situazione sarà particolarmente critica tra Sicilia e Calabria ionica, dove martedì 22, per effetto di venti di Maestrale e Foehn appenninico, si potranno raggiungere valori prossimi ai 45°C. Sulle aree interne del Catanese e del Siracusano, non si escludono punte estreme di 46-47°C, tra le più alte registrabili nel Mediterraneo.

Nel frattempo, il Nord Italia resterà ai margini dell’anticiclone subtropicale, risultando esposto all’azione di perturbazioni atlantiche in discesa dall’Europa centrale. Questo significherà nuove fasi di instabilità, con temporali localmente intensi, raffiche di vento, grandinate e rovesci improvvisi, specie sulle aree alpine, prealpine e di pianura tra Piemonte, Lombardia e Veneto.

Temperature massime registrate in Italia

+43°C a Tertenia

a Tertenia +42°C a Villasor

a Villasor +41°C a Nuraminis

a Nuraminis +39°C a Caltanissetta, Cerignola, Matera

a Caltanissetta, Cerignola, Matera +38°C a Cagliari, Jesi, Lucera, Trapani

a Cagliari, Jesi, Lucera, Trapani +37°C a Lecce, Reggio Calabria, Siracusa

a Lecce, Reggio Calabria, Siracusa +36°C a Avellino, Benevento, Catanzaro, Cattolica

a Avellino, Benevento, Catanzaro, Cattolica +35°C a Roma, Firenze, Catania, Forlì, Iglesias, Pesaro, Rimini

a Roma, Firenze, Catania, Forlì, Iglesias, Pesaro, Rimini +34°C a Bologna, Bari, Ascoli Piceno, Ferrara, Frosinone, Nuoro, Padova, Taranto, Trieste, Venezia

a Bologna, Bari, Ascoli Piceno, Ferrara, Frosinone, Nuoro, Padova, Taranto, Trieste, Venezia +33°C a Arezzo, Brindisi, Campobasso, Chieti, Messina, Salerno, Sassari, Verona, Vicenza

a Arezzo, Brindisi, Campobasso, Chieti, Messina, Salerno, Sassari, Verona, Vicenza +32°C a Agrigento, Brescia, Foggia, L’Aquila, Olbia, Palermo, Piacenza, Pisa, Potenza, Teramo, Viterbo

a Agrigento, Brescia, Foggia, L’Aquila, Olbia, Palermo, Piacenza, Pisa, Potenza, Teramo, Viterbo +31°C a Milano, Ancona, Pescara

a Milano, Ancona, Pescara +30°C a Napoli, Torino, Asti, Como, Siena, Termoli, Udine

a Napoli, Torino, Asti, Como, Siena, Termoli, Udine +29°C a Bergamo, Cuneo, La Spezia, Sanremo, Varese, Vasto, Viareggio

a Bergamo, Cuneo, La Spezia, Sanremo, Varese, Vasto, Viareggio +28°C a Genova, Verbania

a Genova, Verbania +27°C a Biella, Bolzano, Savona, Trento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

