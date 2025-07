Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Genova

MeteoWeb

Nei prossimi giorni l’Italia sarà divisa in due dal punto di vista meteo, con scenari completamente diversi tra Nord e Sud. A partire da giovedì 24 luglio e fino a venerdì, le regioni settentrionali saranno interessate da un nuovo impulso instabile di origine atlantica, identificato come la nona perturbazione del mese.

Questo sistema perturbato darà vita a un aumento significativo dell’instabilità, con la formazione di numerosi temporali, localmente anche intensi. I fenomeni non risparmieranno le zone di pianura, in particolare il Nord-Ovest, dove il contrasto tra l’aria fresca atlantica e la massa d’aria preesistente favorirà la genesi di celle convettive a sviluppo verticale.

Il transito della perturbazione sarà accompagnato da correnti più fresche, che contribuiranno a contenere le temperature sulle regioni settentrionali. In alcune aree del Nord-Ovest, i valori termici potranno addirittura scendere al di sotto delle medie stagionali, segnando un temporaneo ma evidente break dal caldo.

Scenario opposto al Centro-Sud, dove continueranno a dominare la scena condizioni di tempo stabile e soleggiato. In particolare, sulle regioni meridionali e sulla Sicilia il caldo resterà molto intenso, con temperature massime che potranno ancora avvicinarsi alla soglia dei 40 gradi in alcune aree interne.

Secondo le attuali proiezioni, però, il dominio dell’afa non durerà ancora a lungo. Nel corso del weekend è atteso l’arrivo di venti più freschi anche sulle regioni centro-meridionali, segnando la possibile fine di questa lunga e opprimente ondata di calore. Un cambiamento atteso e necessario, dopo giorni caratterizzati da temperature estreme e condizioni atmosferiche spesso al limite della sopportabilità.

Temperature massime registrate in Italia

+41°C a Caltagirone (CT)

a Caltagirone (CT) +40°C a Castelvetrano (TP)

a Castelvetrano (TP) +39°C a Caltanissetta

a Caltanissetta +38°C a Foggia, Partinico (PA)

a Foggia, Partinico (PA) +37°C a Agrigento, Enna, Trapani

a Agrigento, Enna, Trapani +36°C a Iglesias, Jesi, Matera

a Iglesias, Jesi, Matera +35°C a Bologna, Alghero, Terni

a Bologna, Alghero, Terni +34°C a Roma, Catania, Forlì, Siracusa, Taranto

a Roma, Catania, Forlì, Siracusa, Taranto +33°C a Cagliari, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Cosenza, Ferrara, Olbia, Perugia, Piacenza, Reggio Calabria, Rieti, Sassari, Verona

a Cagliari, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Cosenza, Ferrara, Olbia, Perugia, Piacenza, Reggio Calabria, Rieti, Sassari, Verona +32°C a Milano, Palermo, Brescia, Brindisi, Campobasso, Chieti, Lecce, Salerno, Trieste

a Milano, Palermo, Brescia, Brindisi, Campobasso, Chieti, Lecce, Salerno, Trieste +31°C a Bari, Bergamo, L’Aquila, Nuoro, Padova, Pescara, Teramo, Trento, Udine

a Bari, Bergamo, L’Aquila, Nuoro, Padova, Pescara, Teramo, Trento, Udine +30°C a Asti, Bolzano, Catanzaro, Pisa, Rimini, Termoli

a Asti, Bolzano, Catanzaro, Pisa, Rimini, Termoli +29°C a Torino, Napoli, Ancona, Messina, Vasto, Venezia

a Torino, Napoli, Ancona, Messina, Vasto, Venezia +28°C a Cuneo, Potenza

a Cuneo, Potenza +27°C a Genova, La Spezia, Viareggio

a Genova, La Spezia, Viareggio +26°C a Imperia, Sanremo

