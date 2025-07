Meteo, le temperature massime di oggi: +40°C a Trapani

MeteoWeb

Il passaggio di una perturbazione atlantica sul Nord Italia continua a generare condizioni di spiccata instabilità atmosferica. Nelle prossime ore, tra venerdì 25 e sabato 26 luglio, gli effetti del fronte perturbato tenderanno ad estendersi anche verso le regioni centrali, la Sardegna e marginalmente sulle aree settentrionali del Sud, seppur con fenomeni generalmente meno intensi rispetto al Nord.

A fare da contraltare, sul resto del Paese permane la presenza di aria molto calda di matrice sahariana, responsabile di una nuova impennata termica soprattutto al Sud e su parte del Centro. Nelle zone interne delle regioni meridionali e della Sicilia si potranno registrare nuovi picchi oltre i 40°C, con condizioni particolarmente afose e potenzialmente critiche sul fronte del disagio fisiologico.

Decisamente diversa la situazione al Nord, in particolare sul Nord-Ovest, dove l’ingresso di correnti atlantiche più fresche e umide favorisce un significativo calo delle temperature. Qui, il clima si manterrà su valori inferiori alla media stagionale, offrendo un temporaneo sollievo dal caldo estremo che continua invece a dominare altrove.

Temperature massime registrate in Italia

+42°C a Partinico (PA)

a Partinico (PA) +41°C a Carini (PA)

a Carini (PA) +40°C a Caltanissetta, Trapani

a Caltanissetta, Trapani +39°C a Cosenza, Enna, Marsala (TP)

a Cosenza, Enna, Marsala (TP) +38°C a Capaci (PA)

a Capaci (PA) +37°C a Iglesias

a Iglesias +36°C a Agrigento, Avellino, Benevento, Catanzaro, Foggia, Matera, Siracusa

a Agrigento, Avellino, Benevento, Catanzaro, Foggia, Matera, Siracusa +35°C a Catania, Chieti, Frosinone, Messina, Perugia, Taranto

a Catania, Chieti, Frosinone, Messina, Perugia, Taranto +34°C a Firenze, Bari, Cagliari, Campobasso, Forlì, Terni

a Firenze, Bari, Cagliari, Campobasso, Forlì, Terni +33°C a Roma, Napoli, Bologna, Ascoli Piceno, Brindisi, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo, Viterbo

a Roma, Napoli, Bologna, Ascoli Piceno, Brindisi, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo, Viterbo +32°C a Arezzo

a Arezzo +31°C a Brescia, L’Aquila, Pescara, Piacenza, Rieti, Rimini, Siena, Verona, Vicenza

a Brescia, L’Aquila, Pescara, Piacenza, Rieti, Rimini, Siena, Verona, Vicenza +30°C a Alghero, Ancona, Olbia, Padova, Termoli, Vasto, Venezia

a Alghero, Ancona, Olbia, Padova, Termoli, Vasto, Venezia +29°C a Milano, Trieste, Udine

a Milano, Trieste, Udine +28°C a Torino, Como, Novara, Nuoro, Sassari, Varese

a Torino, Como, Novara, Nuoro, Sassari, Varese +27°C a Genova, Biella, Bolzano, Cuneo, Trento, Verbania

a Genova, Biella, Bolzano, Cuneo, Trento, Verbania +26°C a Savona

