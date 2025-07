Meteo, le temperature massime di oggi: +44°C a Torre Orsaia

MeteoWeb

La giornata di sabato 26 luglio sarà ancora segnata dalla presenza della

perturbazione atlantica, che continuerà a influenzare il Nord Italia.

Con il passare delle ore l’instabilità tenderà a coinvolgere anche le regioni centrali, mentre al Sud gli effetti si limiteranno a fenomeni più isolati e marginali. Tra il pomeriggio e la serata il sistema perturbato si sposterà rapidamente verso i Balcani, lasciando spazio, già dalla notte successiva, a un miglioramento del tempo. La giornata di domenica 27 luglio sarà infatti caratterizzata da cieli più sereni e prevalenza di sole su gran parte del Paese.

Alle spalle del fronte arriveranno correnti più fresche di origine atlantica, capaci di attenuare la calura. Già sabato è prevista una diminuzione delle temperature al Centro, in Sardegna e lungo il basso Tirreno, ponendo fine alla fase più opprimente dell’ondata di caldo. Solo sul settore ionico resisteranno ancora per poche ore gli ultimi picchi di caldo estremo, con valori prossimi ai 40°C.

Temperature massime registrate in Italia

+44°C a Torre Orsaia (SA)

a Torre Orsaia (SA) +43°C a Nardò (LE), Partinico (PA)

a Nardò (LE), Partinico (PA) +42°C a Carini (PA), Cosenza

a Carini (PA), Cosenza +41°C a Francofonte (SR), Monreale (PA), Trapani

a Francofonte (SR), Monreale (PA), Trapani +40°C a Canicattì (AG), Marsala (TP), Montella (AV)

a Canicattì (AG), Marsala (TP), Montella (AV) +39°C a Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Enna, Latina, Messina, Salerno

a Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Enna, Latina, Messina, Salerno +38°C a Roma, Lecce, Matera

a Roma, Lecce, Matera +37°C a Napoli, Campobasso, Foggia, Frosinone, Potenza, Siracusa, Terni

a Napoli, Campobasso, Foggia, Frosinone, Potenza, Siracusa, Terni +36°C a Bari, Brindisi, Cagliari, Perugia, Rieti

a Bari, Brindisi, Cagliari, Perugia, Rieti +35°C a L’Aquila, Palermo, Taranto

a L’Aquila, Palermo, Taranto +34°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +33°C a Ascoli Piceno

a Ascoli Piceno +32°C a Chieti, Iglesias, Teramo

a Chieti, Iglesias, Teramo +31°C a Pescara, Sassari, Vasto

a Pescara, Sassari, Vasto +30°C a Firenze, Arezzo, Rimini, Termoli

a Firenze, Arezzo, Rimini, Termoli +29°C a Ancona, Forlì

a Ancona, Forlì +28°C a Nuoro, Trieste

a Nuoro, Trieste +27°C a Bologna, Olbia, Siena

a Bologna, Olbia, Siena +26°C a Milano, Piacenza, Verona

a Milano, Piacenza, Verona +25°C a Modena, Parma, Pisa, Sanremo

a Modena, Parma, Pisa, Sanremo +24°C a Torino, Genova, Bergamo, Como, Ferrara, La Spezia, Venezia

a Torino, Genova, Bergamo, Como, Ferrara, La Spezia, Venezia +23°C a Biella, Padova, Trento, Udine, Verbania, Viareggio

a Biella, Padova, Trento, Udine, Verbania, Viareggio +22°C a Bolzano, Brescia, Vicenza

a Bolzano, Brescia, Vicenza +21°C a Cuneo, Treviso

