Meteo, le temperature massime di oggi: +39°C a Benevento

L’anticiclone subtropicale, che in questi giorni è stato il grande protagonista del meteo italiano, continuerà a dominare la scena almeno fino a venerdì. Durante questa fase, non si esclude un ulteriore, seppur lieve, aumento delle temperature, specialmente al Sud, dove localmente si potranno toccare punte vicine ai 40°C, rendendo l’aria ancora più opprimente.

Tuttavia, un primo cambiamento comincerà a farsi strada già a partire da sabato. Il possente anticiclone inizierà infatti a mostrare segni di cedimento lungo il suo margine settentrionale, favorendo un aumento dell’instabilità atmosferica al Nord. Questo mutamento si tradurrà in un primo, moderato calo delle temperature, segnando l’inizio di un progressivo ridimensionamento del caldo estremo.

La svolta più significativa è attesa per domenica, quando un sistema frontale in transito determinerà la formazione di temporali diffusi sulle regioni settentrionali. In particolare al Nord-Ovest, l’arrivo dell’aria più fresca porterà un calo termico deciso, con diminuzioni anche superiori ai 10°C rispetto ai valori raggiunti in questi giorni.

L’aria fresca che accompagnerà il fronte continuerà poi la sua discesa verso sud, arrivando a interessare entro lunedì anche le regioni centrali, la Sardegna e il basso versante tirrenico. In queste aree, le temperature subiranno un ridimensionamento evidente, regalando un po’ di sollievo dopo una lunga fase di caldo persistente.

In sintesi, dopo giorni di afa intensa, l’Italia si prepara a un cambio di passo, che segnerà la fine (almeno temporanea) della morsa del caldo e il ritorno di condizioni più vivibili, soprattutto al Nord e al Centro.

Temperature massime registrate in Italia

+39°C a Ferrara, Benevento

a Ferrara, Benevento +38°C a Firenze, Foggia, Pordenone, Vicenza, Cassino (FR)

a Firenze, Foggia, Pordenone, Vicenza, Cassino (FR) +37°C a Cremona, Frosinone, Imola, La Spezia, Lucca, Modena, Padova, Siena, Verona, Galatone (LE)

a Cremona, Frosinone, Imola, La Spezia, Lucca, Modena, Padova, Siena, Verona, Galatone (LE) +36°C a Roma, Milano, Bologna, Bergamo, Caserta, Cosenza, Forlì, Latina, Piacenza, Treviso, Udine

a Roma, Milano, Bologna, Bergamo, Caserta, Cosenza, Forlì, Latina, Piacenza, Treviso, Udine +35°C a Napoli, Avellino, Brescia, Chieti, Iglesias, Matera, Pisa, Trento, Viterbo

a Napoli, Avellino, Brescia, Chieti, Iglesias, Matera, Pisa, Trento, Viterbo +34°C a Torino, Cagliari, Alessandria, Caltanissetta, Catanzaro, Sanremo, Sassari, Siracusa, Sorrento, Taranto, Teramo

a Torino, Cagliari, Alessandria, Caltanissetta, Catanzaro, Sanremo, Sassari, Siracusa, Sorrento, Taranto, Teramo +33°C a Ancona, Bolzano, Catania, Campobasso, L’Aquila, Livorno, Novara, Trapani, Oristano, Potenza, Rimini, Trieste, Lanciano (CH)

a Ancona, Bolzano, Catania, Campobasso, L’Aquila, Livorno, Novara, Trapani, Oristano, Potenza, Rimini, Trieste, Lanciano (CH) +32°C a Bari, Lecce, Palermo, Venezia, Pesaro, Reggio Calabria

a Bari, Lecce, Palermo, Venezia, Pesaro, Reggio Calabria +31°C a Genova, Cuneo, Messina, Pescara, San Benedetto del Tronto (AP), Vasto (CH), Viareggio

a Genova, Cuneo, Messina, Pescara, San Benedetto del Tronto (AP), Vasto (CH), Viareggio +30°C a Brindisi, Termoli (CB)

