Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Terni

L’anticiclone subtropicale, sembra ormai avere le ore contate. Già a partire da domani, sabato 5, inizieranno a manifestarsi i primi decisi segnali di cedimento, soprattutto lungo il suo bordo settentrionale. Proprio in questa fascia, infatti, si osserverà un indebolimento dell’alta pressione che favorirà un aumento dell’instabilità atmosferica sul Nord Italia. Questo porterà alle prime diminuzioni delle temperature, segnando l’inizio di un cambio di scenario tanto atteso.

La svolta più marcata è attesa per domenica 6, quando un sistema frontale attraverserà le regioni settentrionali, provocando temporali diffusi, localmente anche intensi. A seguito del passaggio di questo fronte, i termometri caleranno ulteriormente, in modo più significativo sul Nord-Ovest. In queste aree, la diminuzione potrà toccare anche i 10°C rispetto ai valori attuali, offrendo un primo vero sollievo dal caldo opprimente.

Questo graduale calo termico si farà sentire anche sulle regioni centrali, in particolare lungo il versante tirrenico, con la Toscana in prima linea nel beneficiare di un clima più mite. Al contrario, il versante adriatico potrebbe registrare temporaneamente un lieve aumento delle temperature a causa dei venti di Garbino, noti per riscaldare l’aria scendendo dai rilievi verso la costa.

Lunedì 7 luglio, la massa d’aria più fresca che accompagna il fronte perturbato continuerà la sua discesa verso sud, raggiungendo tutte le regioni centrali, la Sardegna e il basso versante tirrenico. Anche in queste aree si assisterà a un ridimensionamento delle temperature, con un abbassamento dei valori massimi che renderà l’atmosfera decisamente più sopportabile.

Sulle regioni centro-settentrionali, in particolare sulla Pianura Padana, i valori massimi si manterranno generalmente sotto i 30°C, con qualche eccezione localizzata. Si tratta di un cambiamento significativo che offrirà un sollievo prezioso rispetto ai picchi estremi raggiunti nei giorni scorsi.

Temperature massime registrate in Italia

+38°C a Firenze, Benevento, Cremona, Terni, Taurisano (LE)

a Firenze, Benevento, Cremona, Terni, Taurisano (LE) +37°C a Bologna, Bergamo, Cosenza, Ferrara, Imola, Latina (FR), Lucera (FG), Matera, Modena, Pordenone, Trapani, Verona

a Bologna, Bergamo, Cosenza, Ferrara, Imola, Latina (FR), Lucera (FG), Matera, Modena, Pordenone, Trapani, Verona +36°C a Roma, Napoli, Arezzo, Caserta, Como, Forlì, Frosinone, La Spezia, Lucca, Padova, Piacenza, Siena, Taranto, Udine

a Roma, Napoli, Arezzo, Caserta, Como, Forlì, Frosinone, La Spezia, Lucca, Padova, Piacenza, Siena, Taranto, Udine +35°C a Milano, Avellino, Brescia, Chieti, Foggia, Rimini, Trento, Treviso, Vicenza, Viterbo

a Milano, Avellino, Brescia, Chieti, Foggia, Rimini, Trento, Treviso, Vicenza, Viterbo +34°C a Bari, Torino, Alessandria, Bolzano, Caltanissetta, Campobasso, Messina, Perugia, Pisa, Sassari, Siracusa, Sorrento, Lanciano (CH), Teramo, Trieste, Venezia

a Bari, Torino, Alessandria, Bolzano, Caltanissetta, Campobasso, Messina, Perugia, Pisa, Sassari, Siracusa, Sorrento, Lanciano (CH), Teramo, Trieste, Venezia +33°C a Ancona, Cagliari, Catania, Catanzaro, Oristano, Potenza, Reggio Calabria

a Ancona, Cagliari, Catania, Catanzaro, Oristano, Potenza, Reggio Calabria +32°C a Palermo, Brindisi, Iglesias, L’Aquila, Lecce, Livorno, Pescara, Sanremo

a Palermo, Brindisi, Iglesias, L’Aquila, Lecce, Livorno, Pescara, Sanremo +31°C a Genova, Cuneo, Termoli (CB), Vasto (CH)

a Genova, Cuneo, Termoli (CB), Vasto (CH) +30°C a Civitavecchia, Gela, Viareggio

