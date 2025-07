Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Foggia

MeteoWeb

Dopo settimane segnate dal dominio incontrastato dell’anticiclone subtropicale, che ha imposto un caldo opprimente e un’afa persistente su gran parte del Centro-Nord, finalmente si è intravisto un cambio di scenario. Una saccatura atlantica in arrivo sull’Europa centro-occidentale sta per mettere fine a questa lunga fase stabile, aprendo la strada a un’aria più fresca e movimentata, soprattutto al Nord.

Nel corso dei prossimi giorni, il Nord Italia sarà stata la prima area a beneficiare di questo cambiamento. Qui le temperature inizieranno a scendere ulteriormente, in particolare nelle zone interessate dai temporali, con valori massimi che si manterranno intorno ai 29-30°C. Sul resto del Paese, invece, la canicola continuerà a farsi sentire, soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori, dove si potranno ancora toccare punte roventi di 36-38°C.

L’inizio della prossima settimana segnerà un ulteriore passo avanti verso un clima più sopportabile. Tra lunedì e martedì, infatti, al Nord le temperature massime difficilmente supereranno i 26-28°C. Anche al Centro si avvertirà una diminuzione significativa, con un calo termico fino a 5-7°C rispetto ai giorni precedenti, particolarmente evidente sulle regioni tirreniche e nelle aree interne.

Dopo il picco di caldo previsto per lunedì, l’ingresso di correnti più fresche favorirà un generale sollievo e potrà dare origine a qualche episodio di instabilità locale. Al Sud, invece, la calura continuerà a mantenersi intensa, anche se gradualmente tenderà a smorzarsi.

Mercoledì il respiro fresco si farà sentire in modo più diffuso sul Centro-Nord. Qui si potrà godere di un clima più gradevole, con temperature massime comprese tra 25 e 30°C. Al Sud le massime rimarranno ancora elevate, attorno ai 32-33°C, ma senza raggiungere gli estremi dei giorni scorsi. In generale, si potrà contare su notti più fresche e finalmente più confortevoli su gran parte del territorio.

Temperature massime registrate in Italia

+38°C a Firenze, Foggia, Foligno, Matera, Bastia Umbra (PG)

a Firenze, Foggia, Foligno, Matera, Bastia Umbra (PG) +37°C a Benevento, Cassino (FR), Grosseto

a Benevento, Cassino (FR), Grosseto +36°C a Avellino, Arezzo, Caltanissetta, Caserta, Cosenza, Lucca, Partinico, Perugia, Taranto, Terni

a Avellino, Arezzo, Caltanissetta, Caserta, Cosenza, Lucca, Partinico, Perugia, Taranto, Terni +35°C a Roma, Napoli, Empoli, Frosinone, Latina, Viterbo

a Roma, Napoli, Empoli, Frosinone, Latina, Viterbo +34°C a Bari, Cagliari, Chieti, Imola, Pisa, Pordenone, Reggio Calabria, Rieti, Trieste

a Bari, Cagliari, Chieti, Imola, Pisa, Pordenone, Reggio Calabria, Rieti, Trieste +33°C a Agrigento, Ascoli Piceno, Campobasso, Catania, La Spezia, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Siracusa, Sorrento, Trapani, Udine

a Agrigento, Ascoli Piceno, Campobasso, Catania, La Spezia, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Siracusa, Sorrento, Trapani, Udine +32°C a Bologna, Forlì, Iglesias, Livorno, Modena, Oristano, Salerno

a Bologna, Forlì, Iglesias, Livorno, Modena, Oristano, Salerno +31°C a Brindisi, Catanzaro, Ferrara, Monza, San Benedetto del Tronto (AP), Sanremo, Termoli (CB), Treviso, Venezia

a Brindisi, Catanzaro, Ferrara, Monza, San Benedetto del Tronto (AP), Sanremo, Termoli (CB), Treviso, Venezia +30°C a Milano, Genova, Ancona, Bergamo, Padova, Pescara, Pantelleria, Reggio Emilia, Rimini, Verona, Viareggio, Vicenza

a Milano, Genova, Ancona, Bergamo, Padova, Pescara, Pantelleria, Reggio Emilia, Rimini, Verona, Viareggio, Vicenza +29°C a Alessandria, Asti, Brescia, Cremona, Parma, Piacenza, Lampedusa, Varese, Vasto (CH)

a Alessandria, Asti, Brescia, Cremona, Parma, Piacenza, Lampedusa, Varese, Vasto (CH) +28°C a Torino, Bolzano, Imperia, Savona

a Torino, Bolzano, Imperia, Savona +27°C a Biella, Trento, Verbania

a Biella, Trento, Verbania +26°C a Cuneo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: