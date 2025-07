Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Livorno

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche che, nelle prossime ore, interesserà in particolare il Nord. Si prevede l’arrivo di numerosi temporali, alcuni dei quali potranno assumere carattere violento, con la possibilità di nubifragi e grandinate di forte intensità.

Il nuovo fronte perturbato, in avvicinamento all’arco alpino, sta già mostrando i suoi primi effetti: le prime celle temporalesche hanno iniziato a svilupparsi in corrispondenza delle aree montuose, favorite sia dall’orario pomeridiano che dal riscaldamento diurno. Attualmente, i fenomeni stanno coinvolgendo il Verbano, il Trentino e l’Alto Adige, ma nuovi temporali si stanno formando anche più a sud, spingendosi fin verso il Piacentino.

Nella giornata di domani, prima che questa perturbazione abbandoni definitivamente il nostro Paese, sono attesi ulteriori episodi di instabilità, soprattutto sul Nord-Est e lungo la dorsale appenninica.

A partire da mercoledì, la situazione meteo inizierà a stabilizzarsi in modo più marcato. Il tempo tornerà prevalentemente soleggiato e asciutto su gran parte del territorio nazionale, anche se non mancheranno isolati temporali pomeridiani, in particolare sui rilievi alpini e appenninici.

Nel frattempo, le correnti fresche che stanno accompagnando queste perturbazioni scivoleranno progressivamente verso sud, portando un netto calo delle temperature. Questo flusso d’aria più fresca metterà definitivamente fine all’ondata di caldo intenso che ha dominato il Paese negli ultimi giorni.

Entro mercoledì, dunque, tutta l’Italia potrà finalmente respirare un clima più gradevole e meno opprimente, lasciando alle spalle l’afa e il caldo soffocante che hanno caratterizzato questa prima parte di luglio.

Temperature massime registrate in Italia

+40°C a Siracusa

a Siracusa +39°C a Catania

a Catania +37°C a Palermo, Bisceglie (BAT), Francavilla al Mare (CH), Giulianova (TE)

a Palermo, Bisceglie (BAT), Francavilla al Mare (CH), Giulianova (TE) +36°C a Brindisi, Catanzaro, Lecce, Pescara

a Brindisi, Catanzaro, Lecce, Pescara +35°C a Bari, Cagliari, Chieti, Foggia, Matera, Reggio Calabria, Termoli (CB)

a Bari, Cagliari, Chieti, Foggia, Matera, Reggio Calabria, Termoli (CB) +34°C a Ascoli Piceno, Caltanissetta, Cosenza, Enna, Iglesias, Messina, Trapani, Vasto (CH)

a Ascoli Piceno, Caltanissetta, Cosenza, Enna, Iglesias, Messina, Trapani, Vasto (CH) +33°C a Ancona, Cremona, Taranto, Terni

a Ancona, Cremona, Taranto, Terni +32°C a Alghero, Agrigento, Benevento, Perugia, Rimini

a Alghero, Agrigento, Benevento, Perugia, Rimini +31°C a Roma, Torino, Bologna, Caserta, Ferrara, Forlì, Oristano, Pordenone, Verona, Viterbo

a Roma, Torino, Bologna, Caserta, Ferrara, Forlì, Oristano, Pordenone, Verona, Viterbo +30°C a Milano, Firenze, Asti, Civitavecchia, Como, Frosinone, Modena, Piacenza, Salerno, Trento, Treviso, Vicenza

a Milano, Firenze, Asti, Civitavecchia, Como, Frosinone, Modena, Piacenza, Salerno, Trento, Treviso, Vicenza +29°C a Napoli, Arezzo, Brescia, Padova, Rieti, Sanremo, Sassari, Sondrio, Trieste, Varese

a Napoli, Arezzo, Brescia, Padova, Rieti, Sanremo, Sassari, Sondrio, Trieste, Varese +28°C a Bergamo, Biella, Bolzano, Cuneo, La Spezia, Nuoro, Pisa, Savona, Udine, Viareggio

a Bergamo, Biella, Bolzano, Cuneo, La Spezia, Nuoro, Pisa, Savona, Udine, Viareggio +27°C a Genova, Venezia, Campobasso, Imperia, L’Aquila, Livorno, Pistoia, Siena

a Genova, Venezia, Campobasso, Imperia, L’Aquila, Livorno, Pistoia, Siena +26°C a Potenza

