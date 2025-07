Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Udine

MeteoWeb

Dopo il passaggio dell’ultimo fronte freddo, che sta progressivamente scivolando lungo la Penisola, la situazione meteorologica in Italia è destinata a cambiare nuovamente. Entro la mattinata di mercoledì, gli ultimi effetti residui di questa perturbazione si faranno ancora sentire sul medio-basso versante adriatico, con qualche pioggia localizzata soprattutto sull’alta Puglia.

Successivamente, l’anticiclone proverà a farsi sentire, consolidando la sua presenza e favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni del tempo. Tuttavia, la sua espansione verso est sarà piuttosto limitata: di conseguenza, la nostra Penisola si ritroverà collocata lungo il margine orientale di questa struttura stabile, esposta a un flusso costante di correnti settentrionali. Queste correnti, fresche e asciutte, saranno determinanti nel mantenere le temperature su valori contenuti, lontani dagli eccessi termici che abbiamo sperimentato durante la scorsa settimana.

Mercoledì, dunque, potremo ancora osservare una certa variabilità residua sul medio Adriatico, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Sul resto del territorio nazionale prevarranno condizioni decisamente più soleggiate, anche se non mancheranno modesti addensamenti pomeridiani lungo l’Appennino meridionale, legati a locali instabilità diurna.

Le temperature subiranno un’ulteriore flessione, favorite anche da una ventilazione settentrionale piuttosto vivace. In particolare, le regioni settentrionali e il medio Adriatico si attesteranno su valori massimi intorno ai 25-27 °C, regalando un clima decisamente più gradevole e vivibile rispetto ai giorni precedenti.

Il caldo intenso resterà confinato quasi esclusivamente alle aree interne della Sicilia orientale, dove si potranno ancora registrare punte superiori ai 35 °C, complice la configurazione orografica e l’assenza di ventilazione significativa.

Nel complesso, ci attende una fase più stabile e meno opprimente, con un ritorno a condizioni estive più tradizionali, caratterizzate da giornate calde ma non estreme e notti più fresche, soprattutto al Nord e lungo le coste adriatiche.

Temperature massime registrate in Italia

+41°C a Siracusa

a Siracusa +38°C a Catania

a Catania +36°C a Palermo, Caltanissetta

a Palermo, Caltanissetta +35°C a Bari

a Bari +34°C a Brindisi, Catanzaro, Enna, Foggia, Messina, Termoli(CB), Trapani

a Brindisi, Catanzaro, Enna, Foggia, Messina, Termoli(CB), Trapani +33°C a Ascoli Piceno, Reggio Calabria

a Ascoli Piceno, Reggio Calabria +32°C a Agrigento, Chieti, Lecce, Matera, Salerno

a Agrigento, Chieti, Lecce, Matera, Salerno +31°C a Roma, Cagliari, Latina, Perugia, Pescara, Teramo, Terni, Vasto(CH)

a Roma, Cagliari, Latina, Perugia, Pescara, Teramo, Terni, Vasto(CH) +30°C a Firenze, Cosenza, Forlì, Rieti, Siena

a Firenze, Cosenza, Forlì, Rieti, Siena +29°C a Napoli, Bologna, Arezzo, Asti, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Caserta, Civitavecchia, Frosinone, Iglesias, Lucca, Modena, Piacenza

a Napoli, Bologna, Arezzo, Asti, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Caserta, Civitavecchia, Frosinone, Iglesias, Lucca, Modena, Piacenza +28°C a Milano, Torino, Cuneo, Empoli, Ferrara, Oristano, Sorrento, Verona, Vicenza, Viterbo

a Milano, Torino, Cuneo, Empoli, Ferrara, Oristano, Sorrento, Verona, Vicenza, Viterbo +27°C a Genova, Ancona, Campobasso, La Spezia, Padova, Pisa, Pordenone, Rimini, Treviso, Vercelli

a Genova, Ancona, Campobasso, La Spezia, Padova, Pisa, Pordenone, Rimini, Treviso, Vercelli +26°C a L’Aquila, Sanremo, Trieste, Varese

a L’Aquila, Sanremo, Trieste, Varese +25°C a Biella, Bolzano, Como, Imperia, Sassari, Trento, Venezia, Viareggio

a Biella, Bolzano, Como, Imperia, Sassari, Trento, Venezia, Viareggio +24°C a Nuoro, Potenza, Udine

