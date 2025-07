Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Pescara

MeteoWeb

Un’ampia area depressionaria, attualmente in lento movimento sull’Europa orientale, farà sentire i suoi effetti anche sull’Italia nel prossimo weekend. In particolare, saranno le regioni centro-settentrionali a risentire maggiormente di questa configurazione. Dopo una breve fase più stabile, garantita dal temporaneo rinforzo dell’anticiclone che sta caratterizzando la parte centrale della settimana, la situazione tornerà a cambiare. La stessa area di bassa pressione, che di recente ha causato instabilità su parte del Centro-Nord, riuscirà nuovamente a condizionare il quadro meteorologico, insidiando la rimonta anticiclonica in atto.

In questo contesto, è atteso un nuovo calo delle temperature al Centro-Nord, particolarmente marcato nella giornata di domenica, quando l’afflusso di aria più fresca in quota favorirà un generale rinfrescamento. Al contrario, al Sud si registrerà un lieve aumento delle temperature, con un caldo gradevole soprattutto in Puglia, nelle regioni ioniche e sulla Sicilia, dove si vivranno giornate più estive ma senza eccessi.

La situazione conferma un’Italia spaccata in due: da un lato il Centro-Nord con un clima più instabile e temperature in diminuzione, dall’altro il Sud che continuerà a godere di un clima caldo e piacevole. Un contesto dinamico che sottolinea la complessità dell’estate mediterranea, sempre contraddistinta da rapidi cambi di scenario e differenze marcate da una regione all’altra.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Cagliari, Agrigento, Catania, Siracusa

a Cagliari, Agrigento, Catania, Siracusa +32°C a Catanzaro

a Catanzaro +31°C a Palermo

a Palermo +30°C a Roma, Firenze, Alghero, Iglesias, Latina, Lucca, Messina

a Roma, Firenze, Alghero, Iglesias, Latina, Lucca, Messina +29°C a Avellino, Benevento, Caltanissetta, Civitavecchia, Cosenza, Frosinone, Modena, Piacenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Taranto, Trapani, Trento

a Avellino, Benevento, Caltanissetta, Civitavecchia, Cosenza, Frosinone, Modena, Piacenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Taranto, Trapani, Trento +28°C a Milano, Napoli, Bologna, Asti, Como, Enna, Ferrara, Forlì, Parma, Pisa, Pordenone, Siena, Terni, Treviso, Varese, Verbania, Verona, Vicenza

a Milano, Napoli, Bologna, Asti, Como, Enna, Ferrara, Forlì, Parma, Pisa, Pordenone, Siena, Terni, Treviso, Varese, Verbania, Verona, Vicenza +27°C a Torino, Genova, Bergamo, Brescia, Brindisi, La Spezia, Lecce, Padova, Rieti, Savona

a Torino, Genova, Bergamo, Brescia, Brindisi, La Spezia, Lecce, Padova, Rieti, Savona +26°C a Bari, Arezzo, Bolzano, Cuneo, Foggia, Matera, Novara, Sanremo, Udine, Venezia

a Bari, Arezzo, Bolzano, Cuneo, Foggia, Matera, Novara, Sanremo, Udine, Venezia +25°C a Imperia, Nuoro, Perugia, Rimini, Trieste, Viareggio, Viterbo

a Imperia, Nuoro, Perugia, Rimini, Trieste, Viareggio, Viterbo +24°C a Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Sorrento, Teramo, Termoli(CB)

a Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Sorrento, Teramo, Termoli(CB) +23°C a Pescara, Vasto(CH)

a Pescara, Vasto(CH) +22°C a Campobasso, L’Aquila, Potenza

