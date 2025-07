Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Bergamo

MeteoWeb

Nelle prossime ore la perturbazione ancora attiva interesserà in particolare le regioni adriatiche e le zone interne del Centro, per poi allontanarsi gradualmente verso i Balcani. A partire da domenica 27 luglio la situazione si presenterà più stabile su gran parte del Paese, complice l’ingresso di aria più fresca che seguirà il fronte perturbato. Questa nuova massa d’aria sarà determinante per smorzare il caldo intenso che negli ultimi giorni ha stretto soprattutto il Centro-Sud, con punte di temperatura prossime ai 40 gradi anche lungo lo Ionio.

Con l’avvio della nuova settimana si potrà quindi considerare conclusa la terza ondata di calore dell’estate 2025, che ha colpito in maniera marcata il Centro-Sud e solo marginalmente il Nord.

Le previsioni meteo indicano per i prossimi giorni temperature in generale calo e spesso inferiori alla norma, restituendo un clima più vivibile dopo diversi giorni segnati da afa e caldo opprimente.

Temperature massime registrate in Italia

+40°C a Grottaglie (TA)

+38°C a Catania, Crotone, Lecce, S. Maria Di Leuca

+35°C a Gela

+34°C a Messina, Reggio Calabria

+32°C a Foggia, Lamezia Terme, Pescara

+31°C a Bari, Cagliari, Olbia, Perugia

+30°C a Brindisi, Ferrara, Firenze, Napoli, Palermo, Trapani

+29°C a Grosseto, Roma

+28°C a Bologna, Pisa, Rieti

+27°C a Alghero, Aosta, Brescia, Treviso, Verona, Viterbo

+26°C a Cuneo, Forlì, Padova, Trieste, Udine, Venezia

+25°C a Ancona, Genova, Parma, Piacenza, Torino

+24°C a Bolzano, Milano, Rimini

+23°C a Bergamo, Novara

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: