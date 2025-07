Meteo, le temperature massime di oggi: +39°C a Catania

MeteoWeb

La situazione meteo in Italia si presenta fortemente contrastata e destinata a diventare ancora più estrema nei prossimi giorni. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, domina la stabilità atmosferica garantita da una robusta alta pressione subtropicale. I cieli si manterranno prevalentemente sereni e le temperature continueranno a salire, alimentando una nuova ondata di caldo africano che si preannuncia tra le più intense dell’estate. Le proiezioni attuali confermano il rischio di picchi termici oltre i 40°C, specie nelle aree interne della Sardegna, Sicilia e delle regioni meridionali come Puglia, Basilicata e Calabria. In queste zone, l’afa e la prolungata esposizione al sole renderanno il clima particolarmente difficile da sopportare, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Di tutt’altro tenore la situazione al Nord, che rimane ai margini dell’influenza anticiclonica. Qui il tempo sarà più dinamico e soggetto al transito di sistemi perturbati provenienti dall’Europa centrale. Questo contesto favorirà frequenti fasi di instabilità, con il rischio di rovesci sparsi, temporali localmente intensi e raffiche di vento improvvise, soprattutto sulle aree alpine, prealpine e localmente sulle pianure.

Temperature massime registrate in Italia

+39°C a Catania, Foggia

a Catania, Foggia +38°C a Siracusa

a Siracusa +37°C a Bari, Cagliari, Cosenza, Lecce

a Bari, Cagliari, Cosenza, Lecce +36°C a Matera, Termoli, Vasto

a Matera, Termoli, Vasto +35°C a Firenze, Bologna, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Catanzaro, Forlì, Reggio Calabria, Trapani

a Firenze, Bologna, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Catanzaro, Forlì, Reggio Calabria, Trapani +34°C a Arezzo, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Salerno, Taranto, Terni, Trento

a Arezzo, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Salerno, Taranto, Terni, Trento +33°C a Roma, Enna, Ferrara, Rimini, Teramo, Verona

a Roma, Enna, Ferrara, Rimini, Teramo, Verona +32°C a Milano, Napoli, Palermo, Ancona, Brescia, Iglesias, Messina, Olbia, Nuoro, Pescara, Pisa, Potenza, Rieti, Sassari, Udine, Vicenza

a Milano, Napoli, Palermo, Ancona, Brescia, Iglesias, Messina, Olbia, Nuoro, Pescara, Pisa, Potenza, Rieti, Sassari, Udine, Vicenza +31°C a Agrigento, La Spezia, Padova, Piacenza, Siena, Trieste

a Agrigento, La Spezia, Padova, Piacenza, Siena, Trieste +30°C a Asti

a Asti +29°C a Torino, Genova, Cuneo, Venezia, Viareggio

a Torino, Genova, Cuneo, Venezia, Viareggio +28°C a Imperia, Sanremo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: