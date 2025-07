Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Foggia

MeteoWeb

L’estate, in queste ore, si sta mostrando nel suo aspetto più piacevole: giornate soleggiate, cieli sereni e temperature ancora tutto sommato sopportabili. Sulla nostra Penisola, infatti, non si registrano perturbazioni in transito e l’anticiclone africano, responsabile delle ondate di calore più estreme, al momento resta defilato, mantenendosi a distanza di sicurezza.

Tuttavia, questa situazione di stabilità non durerà ancora a lungo. Già nella giornata di domani, venerdì 11 luglio, si assisterà a un primo, seppur moderato, cambiamento. Alcune correnti più fresche e instabili, provenienti dal Nord Europa, riusciranno a superare l’arco alpino e a infiltrarsi parzialmente sulle regioni settentrionali italiane. Queste infiltrazioni potranno favorire lo sviluppo di qualche episodio di instabilità pomeridiana, soprattutto nelle aree montuose e pedemontane del Nord. Nonostante ciò, il contesto generale resterà ancora tipicamente estivo e gradevole su gran parte del Paese.

Nel frattempo, però, i modelli meteorologici indicano che nei giorni successivi la situazione tenderà a evolvere verso un progressivo aumento delle temperature. Il caldo tornerà a farsi sentire in maniera più decisa, risultando anche leggermente superiore alle medie del periodo, in particolare al Sud e sulle due Isole maggiori, Sicilia e Sardegna.

Al Centro-Nord, invece, mentre il termometro salirà, si delineerà un quadro diverso, caratterizzato da un incremento dell’instabilità atmosferica. L’aumento del calore, unito alle infiltrazioni di aria più fresca in quota, favorirà la formazione di temporali anche di forte intensità, specialmente nelle ore pomeridiane e serali. Questi fenomeni potranno essere accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e locali nubifragi, come spesso accade nei mesi estivi quando l’atmosfera si carica di energia.

Temperature massime registrate in Italia

+31°C a Firenze, Salerno

a Firenze, Salerno +30°C a Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Empoli, Enna, Iglesias, Messina, Modena, Piacenza, Pisa, Pordenone, Siracusa, Terni, Trapani, Trento

a Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Empoli, Enna, Iglesias, Messina, Modena, Piacenza, Pisa, Pordenone, Siracusa, Terni, Trapani, Trento +29°C a Roma, Milano, Torino, Bologna, Arezzo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Padova, Parma, Rieti, Siena, Verona, Vercelli, Vicenza

a Roma, Milano, Torino, Bologna, Arezzo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Padova, Parma, Rieti, Siena, Verona, Vercelli, Vicenza +28°C a Napoli, Ascoli Piceno, Catanzaro, Forlì, Frosinone, La Spezia, Novara, Sassari, Taranto, Udine

a Napoli, Ascoli Piceno, Catanzaro, Forlì, Frosinone, La Spezia, Novara, Sassari, Taranto, Udine +27°C a Bergamo, Cosenza, Cuneo, Perugia, Reggio Calabria, Trieste, Viareggio

a Bergamo, Cosenza, Cuneo, Perugia, Reggio Calabria, Trieste, Viareggio +26°C a Genova, Bari, Ancona, Brindisi, Civitavecchia, Lecce, Rimini, Sanremo, Savona, Venezia

a Genova, Bari, Ancona, Brindisi, Civitavecchia, Lecce, Rimini, Sanremo, Savona, Venezia +25°C a Imperia, Pescara, Matera, Teramo, Termoli (CB), Vasto (CH)

a Imperia, Pescara, Matera, Teramo, Termoli (CB), Vasto (CH) +24°C a L’Aquila, Nuoro

a L’Aquila, Nuoro +23°C a Campobasso, Foggia

a Campobasso, Foggia +21°C a Potenza

