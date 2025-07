Meteo, le temperature massime di oggi: +39°C a Foggia

MeteoWeb

L’ ondata di calore che per giorni ha avvolto l’Italia in un abbraccio ‘rovente’ si avvia finalmente alla conclusione. Dopo settimane di temperature estreme, che hanno reso l’aria quasi irrespirabile e messo a dura prova la resistenza fisica e psicologica di milioni di persone, il Paese potrà tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, il ritorno a condizioni più vivibili non sarà privo di insidie. L’arrivo di masse d’aria più fresca, infatti, sarà accompagnato da una fase di instabilità atmosferica marcata. Su diverse regioni si formeranno temporali localmente intensi, capaci di scaricare in breve tempo grandi quantità di pioggia. Non si escludono episodi di grandine di medie o grandi dimensioni, così come violente raffiche di vento che potranno causare danni e situazioni di potenziale pericolo.

Questo passaggio perturbato rappresenta un vero spartiacque: entro la giornata di domani il calo termico sarà già ben avvertito al Centro-Nord, con valori decisamente più gradevoli rispetto alle punte estreme dei giorni precedenti. Successivamente, entro mercoledì, anche le regioni meridionali sperimenteranno la fine dell’ondata di caldo, grazie al progressivo avanzamento delle correnti fresche verso sud.

In sintesi, si va verso un generale miglioramento termico che riporterà un po’ di respiro dopo la lunga fase di afa opprimente, ma sarà fondamentale prestare attenzione ai fenomeni temporaleschi che accompagneranno questa transizione.

Temperature massime registrate in Italia

+39°C a Benevento, Foggia

a Benevento, Foggia +38°C a Capestrano(AQ), Galatina(LE)

a Capestrano(AQ), Galatina(LE) +37°C a Chieti, Cosenza

a Chieti, Cosenza +36°C a Caltanissetta, Jesi(AN), Matera

a Caltanissetta, Jesi(AN), Matera +35°C a Roma, Ascoli Piceno, Avellino, Cagliari, Lecce, Taranto, Termoli(CB), Terni, Trapani

a Roma, Ascoli Piceno, Avellino, Cagliari, Lecce, Taranto, Termoli(CB), Terni, Trapani +34°C a Agrigento, Bari, Catania, Frosinone, Iglesias, Lanciano(CH), Messina

a Agrigento, Bari, Catania, Frosinone, Iglesias, Lanciano(CH), Messina +33°C a Brindisi, Perugia, Sassari, Teramo

a Brindisi, Perugia, Sassari, Teramo +32°C a Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cremona, Firenze, Napoli, Palermo, Piacenza, Pisa, Reggio Calabria, Rieti

a Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cremona, Firenze, Napoli, Palermo, Piacenza, Pisa, Reggio Calabria, Rieti +31°C a Bologna, Ferrara, Forlì, Nuoro, Pescara, Pordenone, Potenza, Udine, Vasto(CH), Verona, Vicenza

a Bologna, Ferrara, Forlì, Nuoro, Pescara, Pordenone, Potenza, Udine, Vasto(CH), Verona, Vicenza +30°C a Milano, Brescia, L’Aquila, Padova, Parma, Rimini, Treviso, Trieste

a Milano, Brescia, L’Aquila, Padova, Parma, Rimini, Treviso, Trieste +29°C a Torino, Cuneo, Bergamo, Empoli, Modena, Sanremo, Siena, Varese

a Torino, Cuneo, Bergamo, Empoli, Modena, Sanremo, Siena, Varese +28°C a Genova, Imperia, Venezia, Viareggio

a Genova, Imperia, Venezia, Viareggio +27°C a Bolzano, La Spezia, Trento

