Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Genova

L’avvio del mese di agosto vedrà l’Italia divisa in due sul fronte meteo. Al Centro-Sud i primi giorni saranno caratterizzati da sole e condizioni più stabili, mentre al Nord è atteso un nuovo peggioramento del tempo. A partire da domani una perturbazione di origine atlantica porterà nuovamente i temporali sulle regioni settentrionali, con un peggioramento marcato nella giornata di

sabato 2 agosto. I fenomeni più intensi sono attesi tra Nord-Est ed Emilia-Romagna. Nel corso di domenica 3 agosto il fronte perturbato si sposterà verso sud-est: l’instabilità si concentrerà al Nord soprattutto a sud del Po, mentre le regioni centrali entreranno in una fase temporalesca più diffusa, con piogge anche forti su Toscana, Umbria, dorsale appenninica e versante adriatico.

Infine, nella giornata di lunedì 4 agosto, sarà il Sud a risentire maggiormente del peggioramento, con piogge e temporali che segneranno un netto cambio di scenario rispetto alla stabilità dei giorni precedenti.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Firenze

a Firenze +32°C a Guidonia, Roma

a Guidonia, Roma +31°C a Aosta, Ferrara, Grosseto, Grottaglie, Latina, Perugia

a Aosta, Ferrara, Grosseto, Grottaglie, Latina, Perugia +30°C a Bologna, Cagliari, Catania, Foggia, Frosinone, Lecce, Milano, Napoli, Olbia, Parma, Piacenza, Pisa, Viterbo

a Bologna, Cagliari, Catania, Foggia, Frosinone, Lecce, Milano, Napoli, Olbia, Parma, Piacenza, Pisa, Viterbo +29°C a Brescia, Crotone, Cuneo, Forli, Lamezia Terme, Padova, Rieti, S.Maria Di Leuca, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Verona

a Brescia, Crotone, Cuneo, Forli, Lamezia Terme, Padova, Rieti, S.Maria Di Leuca, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Verona +28°C a Albenga, Alghero, Bolzano, Cervia, Messina, Novara, Pescara, Reggio Calabria, Venezia

a Albenga, Alghero, Bolzano, Cervia, Messina, Novara, Pescara, Reggio Calabria, Venezia +27°C a Bari, Bergamo, Brindisi, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Udine

a Bari, Bergamo, Brindisi, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Udine +26°C a Ancona, L’Aquila, Rimini, Termoli, Vasto

a Ancona, L’Aquila, Rimini, Termoli, Vasto +25°C a Gela, Genova, Potenza.

