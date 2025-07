Meteo, le temperature massime di oggi: +29°C a Napoli

MeteoWeb

Dopo la breve parentesi di tempo più stabile e un generale aumento delle temperature registrato oggi, l’inizio della prossima settimana sarà nuovamente segnato dal maltempo. Una perturbazione di origine nord-atlantica raggiungerà infatti l’Italia già da lunedì 28, riportando piogge e temporali diffusi su molte regioni. I fenomeni più intensi sono attesi tra Emilia-Romagna e le regioni centrali adriatiche, dove il contesto sarà decisamente più autunnale che estivo, con temperature inferiori fino a 10 °C rispetto alle medie del periodo. In queste zone non si escludono episodi di maltempo persistente e temporali di forte intensità, con possibili criticità locali.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Catania, Foggia, Gela

a Catania, Foggia, Gela +32°C a Ferrara, Firenze, Milano, Olbia, Piacenza

a Ferrara, Firenze, Milano, Olbia, Piacenza +31°C a Bologna, Cagliari, Cuneo, Forlì, Lecce, Novara, Parma, Reggio Calabria, Trento

a Bologna, Cagliari, Cuneo, Forlì, Lecce, Novara, Parma, Reggio Calabria, Trento +30°C a Benevento, Brescia, Como, Crotone, Lamezia Terme, Matera, Padova, Perugia, Roma, Torino, Torino, Trapani, Treviso, Verona

a Benevento, Brescia, Como, Crotone, Lamezia Terme, Matera, Padova, Perugia, Roma, Torino, Torino, Trapani, Treviso, Verona +29°C a Bolzano, Chieti, Grosseto, Lampedusa, L’Aquila, Messina, Napoli, Pescara, Pisa, Rieti, Rimini, Sanremo, Siena, Venezia, Viterbo

a Bolzano, Chieti, Grosseto, Lampedusa, L’Aquila, Messina, Napoli, Pescara, Pisa, Rieti, Rimini, Sanremo, Siena, Venezia, Viterbo +28°C a Alghero, Avellino, Bergamo, Brindisi, Ancona, Palermo-Punta Raisi, Pantelleria, Trieste

a Alghero, Avellino, Bergamo, Brindisi, Ancona, Palermo-Punta Raisi, Pantelleria, Trieste +27°C a Bari, Campobasso, Catanzaro, Genova, Termoli, Udine

a Bari, Campobasso, Catanzaro, Genova, Termoli, Udine +26°C a Vasto

a Vasto +25°C a Potenza.

