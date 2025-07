Meteo, le temperature massime di oggi: +45.7°C a Paternò

MeteoWeb

Mentre il Sud Italia continua a fare i conti con temperature roventi e massime che in alcune aree sfiorano i 46°C, al Nord iniziano a manifestarsi i primi chiari segnali di cambiamento. L’assetto atmosferico infatti è destinato a modificarsi: un progressivo abbassamento del flusso atlantico favorirà l’ingresso di masse d’aria più instabili, portando con sé una maggiore dinamicità meteorologica. Questa nuova configurazione prenderà forma già nel corso di mercoledì 23 , quando una perturbazione in arrivo dalla Francia inizierà a influenzare le condizioni meteo sulle regioni settentrionali. I primi effetti si faranno sentire in giornata su Alpi e Prealpi, con la formazione di rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità.

Con il passare delle ore, i fenomeni si estenderanno anche alle pianure del Nord-Ovest e in parte del Triveneto, dove non si escludono temporali accompagnati da raffiche di vento e occasionali grandinate, soprattutto nelle zone interne e pedemontane.

Sull’alta Toscana potrebbero presentarsi alcuni annuvolamenti e isolati disturbi, ma senza particolari conseguenze sul fronte delle precipitazioni. Al Centro Italia invece il sole continuerà a dominare la scena, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica, almeno per ora.

Temperature massime registrate in Italia

+45.7°C a Paternò (CT)

a Paternò (CT) +44°C a Francofonte (SR), Mineo (CT), Ramacca (CT)

a Francofonte (SR), Mineo (CT), Ramacca (CT) +43°C a Caltagirone (CT), Lentini (SR), Modica (RG), Riesi (CL)

a Caltagirone (CT), Lentini (SR), Modica (RG), Riesi (CL) +41°C a Agrigento, Caltanissetta

a Agrigento, Caltanissetta +39°C a Catania, Enna, Matera, Siracusa

a Catania, Enna, Matera, Siracusa +38°C a Foggia, Mazara del Vallo

a Foggia, Mazara del Vallo +36°C a Lecce, Taranto

a Lecce, Taranto +35°C a Cagliari, Reggio Calabria

a Cagliari, Reggio Calabria +34°C a Roma, Bologna, Palermo, Bari, Ascoli Piceno, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Forlì, Latina, Verona

a Roma, Bologna, Palermo, Bari, Ascoli Piceno, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Forlì, Latina, Verona +33°C a Milano, Avellino, Benevento, Ferrara, Iglesias, Trapani, Viterbo

a Milano, Avellino, Benevento, Ferrara, Iglesias, Trapani, Viterbo +32°C a Firenze, Alghero, Bergamo, Brescia, Campobasso, Piacenza, Rimini, Teramo

a Firenze, Alghero, Bergamo, Brescia, Campobasso, Piacenza, Rimini, Teramo +31°C a Arezzo, Bolzano, Pescara, Termoli, Trento

a Arezzo, Bolzano, Pescara, Termoli, Trento +30°C a Napoli, Ancona, L’Aquila, Padova, Vasto

a Napoli, Ancona, L’Aquila, Padova, Vasto +29°C a La Spezia, Nuoro, Potenza, Siena

a La Spezia, Nuoro, Potenza, Siena +28°C a Genova, Pisa, Venezia

