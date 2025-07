Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Potenza

MeteoWeb

Tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio il tempo sull’Italia sarà in generale più stabile. Il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento e isolati rovesci pomeridiani sulle zone montuose. Le temperature torneranno a salire gradualmente, mantenendosi su valori tipici del periodo e senza eccessi di caldo. Dopo le ultime giornate instabili, l’alta pressione garantirà condizioni meteo più tranquille nella parte centrale della settimana. Il caldo sarà nella norma e il clima nel complesso gradevole su gran parte del Paese.

A partire da venerdì 1° agosto, una perturbazione farà il suo ingresso sulle regioni settentrionali, riportando nuvole, rovesci e temporali.

L’instabilità sarà più evidente al Nord, con un lieve calo delle temperature, mentre il Sud continuerà a beneficiare di tempo più stabile e soleggiato.

L’ultima parte della settimana, quindi, sarà caratterizzata da tempo variabile al Centro-Nord e clima più asciutto altrove.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Cagliari, Catania

a Cagliari, Catania +31°C a Genova, Guidonia, Lecce, Olbia, Roma

a Genova, Guidonia, Lecce, Olbia, Roma +30°C a Ferrara, Firenze, Grosseto, Grottaglie, Latina, Novara, Piacenza, Roma, Trapani

a Ferrara, Firenze, Grosseto, Grottaglie, Latina, Novara, Piacenza, Roma, Trapani +29°C a Albenga, Bolzano, Brescia, Frosinone, Lampedusa, Milano, Pisa, Torino, Taranto

a Albenga, Bolzano, Brescia, Frosinone, Lampedusa, Milano, Pisa, Torino, Taranto +28°C a Bologna, Crotone, Cuneo, Lamezia Terme, Napoli, Parma, S.Maria Di Leuca, Verona

a Bologna, Crotone, Cuneo, Lamezia Terme, Napoli, Parma, S.Maria Di Leuca, Verona +27°C a Alghero, Bergamo, Brindisi, Foggia, Messina, Padova, Reggio Calabria, Treviso

a Alghero, Bergamo, Brindisi, Foggia, Messina, Padova, Reggio Calabria, Treviso +26°C a Bari, Cervia, Forli, Palermo, Pantelleria, Rieti, Rimini, Trieste, Venezia

a Bari, Cervia, Forli, Palermo, Pantelleria, Rieti, Rimini, Trieste, Venezia +25°C a Perugia, Viterbo

a Perugia, Viterbo +24°C a Ancona, Pescara, Udine

a Ancona, Pescara, Udine +23°C a Gela

a Gela +21°C a Potenza.

