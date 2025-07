Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Siena

MeteoWeb

Un fronte perturbato ha raggiunto nelle ultime ore gran parte delle regioni centro-settentrionali italiane. Questo passaggio ha dato origine a rovesci e temporali che hanno interessato in modo particolare la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino e il Veneto. Fenomeni localmente intensi si sono registrati anche lungo le regioni centrali tirreniche, con occasionali sconfinamenti verso i settori adriatici.

Guardando ai prossimi giorni, la nuova settimana si aprirà sotto il segno di correnti occidentali, che favoriranno un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate sulla maggior parte del Paese. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì, il Nordest potrebbe essere lambito da un flusso d’aria più instabile. Questa nuova incursione potrebbe portare qualche effetto anche lungo il medio versante adriatico, soprattutto nella giornata di giovedì.

Temperature massime registrate in Italia

+36°C a Foggia

a Foggia +35°C a Cagliari

a Cagliari +34°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +33°C a Cosenza, Trapani

a Cosenza, Trapani +32°C a Bari, Caltanissetta, Catanzaro, Chieti, Lecce, Messina

a Bari, Caltanissetta, Catanzaro, Chieti, Lecce, Messina +31°C a Palermo, Ascoli Piceno, Campobasso, Enna, Forlì, Iglesias, Matera, Salerno, Taranto

a Palermo, Ascoli Piceno, Campobasso, Enna, Forlì, Iglesias, Matera, Salerno, Taranto +30°C a Napoli, Bologna, Olbia, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Verona

a Napoli, Bologna, Olbia, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Verona +29°C a Rimini, Alghero, Brescia, Cremona, Nuoro, Pescara, Treviso, Trieste, Vicenza

a Rimini, Alghero, Brescia, Cremona, Nuoro, Pescara, Treviso, Trieste, Vicenza +28°C a Milano, Roma, Firenze, Ancona, Agrigento, Asti, Bergamo, Bolzano, Ferrara, Modena, Padova, Pisa, Teramo, Termoli, Udine, Vasto

a Milano, Roma, Firenze, Ancona, Agrigento, Asti, Bergamo, Bolzano, Ferrara, Modena, Padova, Pisa, Teramo, Termoli, Udine, Vasto +27°C a Brindisi, Lucca, Piacenza, Sanremo, Trento

a Brindisi, Lucca, Piacenza, Sanremo, Trento +26°C a Torino, Como, Cuneo, Imperia, L’Aquila, La Spezia, Parma, Terni, Venezia, Viareggio

a Torino, Como, Cuneo, Imperia, L’Aquila, La Spezia, Parma, Terni, Venezia, Viareggio +25°C a Genova, Perugia, Rieti, Savona, Varese, Verbania

a Genova, Perugia, Rieti, Savona, Varese, Verbania +24°C a Viterbo

a Viterbo +23°C a Siena.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: