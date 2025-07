Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Venezia

MeteoWeb

Nelle ultime ore correnti fresche e instabili di origine nord-orientale hanno attraversato la Penisola, raggiungendo anche le regioni del Centro e del Sud. Il loro passaggio ha favorito lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle zone interne e montuose dell’Appennino centrale e meridionale.

In questo contesto, i venti settentrionali hanno soffiato con una certa intensità, risultando più sostenuti lungo le coste adriatiche e nei tratti di mare tra Sicilia e Sardegna. Il clima è dunque rimasto gradevole, con temperature che localmente si sono mantenute al di sotto della media stagionale.

Ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare ancora una volta. A partire da venerdì, infatti, l’alta pressione tornerà gradualmente a rinforzarsi sull’intero bacino del Mediterraneo, riportando condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte del territorio nazionale. La nuvolosità residua tenderà a diradarsi, mentre le temperature inizieranno a risalire lentamente ma in modo progressivo.

Il ritorno del bel tempo sarà accompagnato da un nuovo aumento del caldo, che si farà sentire in modo più marcato al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Già nel weekend si prevede un ulteriore rialzo termico, con valori che potranno nuovamente superare i 35°C nelle aree più esposte, specie nelle zone interne della Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata.

Temperature massime registrate in Italia

+36°C a Firenze, Caltanissetta, Enna

a Firenze, Caltanissetta, Enna +35°C a Viterbo

a Viterbo +34°C a Cagliari, Foggia, Lecce, Matera, Siena, Siracusa

a Cagliari, Foggia, Lecce, Matera, Siena, Siracusa +33°C a Roma, Bari, Agrigento, Avellino, Benevento, Como, Cosenza, Frosinone, Latina, Piacenza, Pisa, Taranto

a Roma, Bari, Agrigento, Avellino, Benevento, Como, Cosenza, Frosinone, Latina, Piacenza, Pisa, Taranto +32°C a Torino, Bologna, Arezzo, Bolzano, Brescia, Ascoli Piceno, Asti, Brindisi, Catania, Catanzaro, Imperia, Modena, Salerno, Trento, Verona

a Torino, Bologna, Arezzo, Bolzano, Brescia, Ascoli Piceno, Asti, Brindisi, Catania, Catanzaro, Imperia, Modena, Salerno, Trento, Verona +31°C a Milano, Napoli, Palermo, Chieti, Cuneo, Iglesias, La Spezia, Messina, Olbia, Reggio Calabria, Savona, Trapani, Trieste

a Milano, Napoli, Palermo, Chieti, Cuneo, Iglesias, La Spezia, Messina, Olbia, Reggio Calabria, Savona, Trapani, Trieste +30°C a Alghero, Bergamo, Campobasso, Ferrara, Forlì, L’Aquila, Novara, Nuoro, Potenza, Sanremo, Sassari, Teramo, Treviso, Vicenza

a Alghero, Bergamo, Campobasso, Ferrara, Forlì, L’Aquila, Novara, Nuoro, Potenza, Sanremo, Sassari, Teramo, Treviso, Vicenza +29°C a Genova, Padova, Udine, Viareggio

a Genova, Padova, Udine, Viareggio +28°C a Termoli

a Termoli +27°C a Pescara, Rimini, Vasto

a Pescara, Rimini, Vasto +26°C a Ancona, Venezia.

