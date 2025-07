Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Venezia

MeteoWeb

L’Italia si prepara a vivere una fase di maltempo più marcato, che interesserà diverse regioni già nelle prossime 24 ore. La perturbazione attesa da giorni, infatti, si avvicinerà in modo più diretto al nostro Paese, portando con sé un quadro meteorologico instabile e a tratti severo.

Le regioni tirreniche saranno le più esposte ai fenomeni intensi: dalla Liguria fino alla Campania, sono previsti temporali localmente anche molto forti, accompagnati da rovesci abbondanti e possibili grandinate. In queste aree, non si esclude la possibilità di episodi particolarmente violenti, con accumuli consistenti in poche ore.

Il maltempo, seppur in modo più intermittente, coinvolgerà anche le regioni di Nord-Est, l’Emilia Romagna, le Marche e l’Umbria, dove si attendono rovesci sparsi e temporali a carattere locale.

Sulle regioni ioniche e sulle due isole maggiori, invece, il cielo si manterrà generalmente variabile con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Qui, le condizioni resteranno più stabili rispetto al resto della Penisola.

Le temperature saranno in calo in gran parte del Paese, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Faranno eccezione le aree ioniche, dove si potranno ancora registrare punte superiori ai 30°C, mantenendo un clima decisamente più estivo.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Avellino, Foggia, Iglesias

a Avellino, Foggia, Iglesias +32°C a Roma, Benevento, Catania, Chieti, Forlì, Latina, Terni, Trapani

a Roma, Benevento, Catania, Chieti, Forlì, Latina, Terni, Trapani +31°C a Bologna, Firenze, Caserta, Frosinone, Grosseto, Matera, Modena, Perugia, Salerno, Siracusa

a Bologna, Firenze, Caserta, Frosinone, Grosseto, Matera, Modena, Perugia, Salerno, Siracusa +30°C a Napoli, Cagliari, Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Brescia, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Enna, Ferrara, Lucca, Messina, Olbia, Parma, Piacenza, Pisa, Reggio Calabria, Sassari, Taranto, Trento, Verona, Viterbo

a Napoli, Cagliari, Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Brescia, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Enna, Ferrara, Lucca, Messina, Olbia, Parma, Piacenza, Pisa, Reggio Calabria, Sassari, Taranto, Trento, Verona, Viterbo +29°C a Milano, Palermo, Bari, Bergamo, Bolzano, Caltanissetta, Lecce, Pescara, Rieti, Rimini, Teramo

a Milano, Palermo, Bari, Bergamo, Bolzano, Caltanissetta, Lecce, Pescara, Rieti, Rimini, Teramo +28°C a Agrigento, Ancona, Asti, Campobasso, Norcia, Novara, Pordenone, Potenza, Siena, Termoli, Varese, Vasto, Vicenza

a Agrigento, Ancona, Asti, Campobasso, Norcia, Novara, Pordenone, Potenza, Siena, Termoli, Varese, Vasto, Vicenza +27°C a Torino, Brindisi, Civitavecchia, L’Aquila, La Spezia, Nuoro, Sorrento, Treviso, Trieste, Verbania

a Torino, Brindisi, Civitavecchia, L’Aquila, La Spezia, Nuoro, Sorrento, Treviso, Trieste, Verbania +26°C a Genova, Biella, Padova, Ventimiglia, Viareggio

a Genova, Biella, Padova, Ventimiglia, Viareggio +25°C a Cuneo, Imperia, Sanremo, Savona, Udine, Venezia

