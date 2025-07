Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Verona

MeteoWeb

Dopo il forte maltempo che ha colpito gran parte d’Italia nella giornata odierna, la perturbazione responsabile si sposterà gradualmente verso i Balcani, lasciando alle sue spalle un contesto atmosferico ancora variabile. Martedì il tempo tenderà a migliorare in molte regioni, ma non mancheranno residui rovesci soprattutto sull’estremo Nord-Est, lungo le regioni centrali adriatiche e su alcune aree del Sud. I venti da nord rimarranno sostenuti, mantenendo i mari mossi soprattutto lungo le coste del Centro-Sud.

Le temperature inizieranno a risalire al Nord e lungo il versante tirrenico, ma su gran parte della Penisola resteranno ancora al di sotto delle medie stagionali, soprattutto sulle regioni adriatiche dove l’estate rimarrà temporaneamente in pausa. Valori più alti si registreranno solo in Sardegna, Sicilia e Calabria, dove le massime potranno raggiungere o superare di poco i 30°C.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Catania

a Catania +31°C a Brindisi, Crotone, Genova, Lecce, Trapani

a Brindisi, Crotone, Genova, Lecce, Trapani +30°C a Foggia, Cagliari, Lamezia Terme, Lampedusa

a Foggia, Cagliari, Lamezia Terme, Lampedusa +29°C a Reggio Calabria, Sanremo, Bari, Messina, Milano, Pescara, Torino

a Reggio Calabria, Sanremo, Bari, Messina, Milano, Pescara, Torino +28°C a Cuneo, Napoli, Novara, Olbia, Pantelleria, Pisa, S. Maria Di Leuca

a Cuneo, Napoli, Novara, Olbia, Pantelleria, Pisa, S. Maria Di Leuca +27°C a Grosseto, Latina, Palermo

a Grosseto, Latina, Palermo +26°C a Alghero, Roma

a Alghero, Roma +25°C a Ancona, Frosinone, Gela, Guidonia, Perugia, Piacenza, Rieti, Venezia

a Ancona, Frosinone, Gela, Guidonia, Perugia, Piacenza, Rieti, Venezia +24°C a Firenze, Treviso

a Firenze, Treviso +23°C a Bolzano, Rimini, Trieste, Viterbo

a Bolzano, Rimini, Trieste, Viterbo +22°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Parma, Udine

a Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Parma, Udine +21°C a Cervia, Verona, Forlì.

