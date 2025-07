Meteo, le temperature minime di oggi 30 Luglio: +24°C a Gela

MeteoWeb

La penultima giornata di luglio si è conclusa con condizioni di tempo prevalentemente stabili e cieli sereni su gran parte del Paese, accompagnate da un lieve e generale rialzo delle temperature. Con l’avvio di agosto lo scenario resterà tipicamente estivo soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, dove il caldo tenderà ad aumentare senza superare i valori medi stagionali e con una graduale attenuazione dei venti settentrionali. Situazione diversa al Nord: da venerdì è atteso un nuovo cambiamento legato all’arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica, la prima del mese, che porterà un peggioramento più marcato nella giornata di sabato. In questa fase sono previsti temporali anche intensi, specie al Nord-Est e sull’Emilia Romagna. Domenica il sistema frontale si sposterà velocemente verso le regioni centrali, mentre sul Nord-Ovest si farà strada un parziale miglioramento.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 30 luglio 2025:

+32°C a Cagliari, Firenze

a Cagliari, Firenze +31°C a Grosseto, Reggio Calabria

a Grosseto, Reggio Calabria +30°C a Catania, Ferrara, Grottaglie, Guidonia, Napoli, Olbia, Pisa, Roma, Trapani

a Catania, Ferrara, Grottaglie, Guidonia, Napoli, Olbia, Pisa, Roma, Trapani +29°C a Bologna, Crotone, Foggia, Frosinone, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Perugia, Rieti, S. Maria Di Leuca, Viterbo

a Bologna, Crotone, Foggia, Frosinone, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Perugia, Rieti, S. Maria Di Leuca, Viterbo +28°C a Alghero, Lampedusa, Latina, Palermo, Parma, Piacenza

a Alghero, Lampedusa, Latina, Palermo, Parma, Piacenza +27°C a Albenga, Bari, Bolzano, Brescia, Brindisi, Forlì, Milano, Novara, Padova, Pantelleria, Pescara, Treviso, Trieste, Verona

a Albenga, Bari, Bolzano, Brescia, Brindisi, Forlì, Milano, Novara, Padova, Pantelleria, Pescara, Treviso, Trieste, Verona +26°C a Cervia, Cuneo, Genova, Torino, Venezia

a Cervia, Cuneo, Genova, Torino, Venezia +25°C a Bergamo, Ancona, Rimini, Udine

a Bergamo, Ancona, Rimini, Udine +24°C a Gela.

