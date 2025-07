Meteo, le temperature minime di oggi: +18°C a Rieti

MeteoWeb

L’anticiclone subtropicale sta nuovamente rinforzandosi sull’Italia, determinando una fase di tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali. Le temperature sono in aumento e le ultime proiezioni modellistiche confermano l’arrivo di una nuova ondata di caldo nel cuore dell’estate. Nel corso dei prossimi giorni, la calura si intensificherà sensibilmente, con valori termici che potrebbero superare i 40°C in Sardegna, Sicilia e in alcune zone interne del Sud Italia. Il forte soleggiamento, l’assenza di nubi e l’aria calda sahariana contribuiranno a rendere l’atmosfera particolarmente rovente.

Scenario diverso al Nord, dove il dominio anticiclonico sarà meno saldo. In queste regioni, infatti, il tempo sarà influenzato dal passaggio di sistemi frontali atlantici in transito sull’Europa centrale, capaci di portare instabilità atmosferica, soprattutto su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle pianure del Nord.

Le temperature minime di oggi, domenica 20 luglio 2025:

+18°C a Bolzano, L’Aquila, Rieti

a +19°C a Enna, Nuoro

a +20°C a Cuneo, Potenza

a +21°C a Bergamo, Campobasso, Cosenza, Siena, Trapani, Trento, Udine

a +22°C a Milan, Torino, Ascoli Piceno, Brindisi, Caltanissetta, Piacenza, Salerno, Sassari, Siracusa

a +23°C a Firenze, Genova, Brescia, Forlì, Imperia, Olbia, Parma, Perugia, Pisa, Teramo, Terni

a +24°C a Roma, Bologna, Agrigento, Cagliari, Chieti, Iglesias, Rimini, Trieste, Venezia, Verona, Viareggio

a +25°C a Napoli, Bari, Ancona, Catania, Lecce, Matera, Pescara, Reggio Calabria

a +26°C a Foggia, Messina, Taranto, Termoli, Vasto

a +27°C a Palermo, Alghero

