Meteo, le temperature minime di oggi 5 Luglio: +17°C a Rieti

L’anticiclone subtropicale, che fino a oggi ha dominato incontrastato gran parte della scena meteorologica italiana, sta finalmente cedendo. Proprio in queste ore, infatti, si registrano i primi temporali lungo l’arco alpino e le aree prealpine: un chiaro segnale che l’alta pressione sta gradualmente allentando la sua presa.

Il vero cambiamento, però, è atteso tra domenica 6 e lunedì 7 luglio, quando una perturbazione atlantica più strutturata farà il suo ingresso deciso sul nostro Paese. Domenica sarà la giornata più critica per il Nord e la Toscana, dove è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo. Su queste zone si attendono temporali di forte intensità, localmente accompagnati da grandine e violente raffiche di vento. In alcuni casi, non si escludono situazioni di potenziale criticità, con rischi concreti per l’incolumità di persone e beni.

Nel corso di lunedì, il fronte perturbato proseguirà il suo cammino verso sud-est, spostandosi progressivamente verso i Balcani. Prima di allontanarsi definitivamente, tuttavia, coinvolgerà anche il Centro Italia e lambirà la Campania, portando precipitazioni e rovesci sparsi. L’ingresso di aria più fresca atlantica favorirà un sensibile calo delle temperature anche sulle regioni centrali, mettendo fine alla prolungata fase di caldo africano che aveva caratterizzato le ultime settimane.

Al Sud, invece, la svolta arriverà leggermente in ritardo. Qui il caldo intenso resisterà ancora per qualche giorno, fino a martedì sera, quando inizierà a farsi strada una massa d’aria più temperata, capace di attenuare la canicola anche sulle regioni meridionali.

Nel complesso, l’inizio della prossima settimana segnerà una fase di cambiamento importante: l’Italia passerà da un dominio anticiclonico caratterizzato da afa e temperature elevate a un contesto più instabile, accompagnato da un generale e gradito calo termico.

Le temperature minime di oggi, sabato 5 luglio 2025:

+17°C a Rieti

a Rieti +18°C a L’Aquila

a L’Aquila +20°C a Latina, Potenza, Trapani

a Latina, Potenza, Trapani +21°C a Avellino, Benevento, Campobasso, Cosenza, Cuneo, Terni

a Avellino, Benevento, Campobasso, Cosenza, Cuneo, Terni +22°C a Torino, Bolzano, Iglesias, Lucca, Oristano, Siena, Siracusa

a Torino, Bolzano, Iglesias, Lucca, Oristano, Siena, Siracusa +23°C a Firenze, Brindisi, Caltanissetta, Frosinone, Pisa, Sassari, Teramo

a Firenze, Brindisi, Caltanissetta, Frosinone, Pisa, Sassari, Teramo +24°C a Cagliari, Ancona, Bergamo, Catania, Chieti, Forlì, Livorno, Matera, Sanremo, Trieste, Udine, Viareggio, Viterbo

a Cagliari, Ancona, Bergamo, Catania, Chieti, Forlì, Livorno, Matera, Sanremo, Trieste, Udine, Viareggio, Viterbo +25°C a Roma, Genova, Bari, Brescia, Caserta, Cremona, Ferrara, La Spezia, Lecce, Monza, Padova, Pescara, Reggio Emilia, Vasto (CH), Venezia, Vicenza

a Roma, Genova, Bari, Brescia, Caserta, Cremona, Ferrara, La Spezia, Lecce, Monza, Padova, Pescara, Reggio Emilia, Vasto (CH), Venezia, Vicenza +26°C a Bologna, Catanzaro, Foggia, Lampedusa, Piacenza, Rimini, Termoli (CB)

a Bologna, Catanzaro, Foggia, Lampedusa, Piacenza, Rimini, Termoli (CB) +27°C a Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Civitavecchia, Messina, Taranto, Verona

a Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Civitavecchia, Messina, Taranto, Verona +28°C a Fasano (BR)

a Fasano (BR) +29°C a Vieste (FG)

a Vieste (FG) +30°C a Crotone

a Crotone +31°C a Sorrento

