Meteo, le temperature minime di oggi: +17°C a L’Aquila

Nelle prossime ore, l’Italia si prepara ad affrontare una fase di marcata instabilità atmosferica, con temporali diffusi che interesseranno soprattutto il Nord e la Toscana. Il vero cambiamento, tuttavia, si concretizzerà tra il pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, e le prime ore di lunedì, quando un fronte perturbato di origine nord-atlantica farà il suo ingresso sul nostro Paese.

Il passaggio di questo fronte sarà accompagnato da temporali localmente molto intensi, con la possibilità di grandinate e forti raffiche di vento. In questo contesto, non si escludono situazioni di criticità e potenziali pericoli per la popolazione, specialmente nelle aree più esposte e vulnerabili.

Successivamente, una massa d’aria più fresca seguirà il fronte perturbato, favorita da un marcato rinforzo dei venti settentrionali. Questa corrente fredda non si limiterà a coinvolgere il Centro-Nord, ma scenderà gradualmente fino a raggiungere anche le estreme regioni meridionali.

Entro la serata di mercoledì, l’ondata di caldo africano che ha dominato le ultime settimane abbandonerà definitivamente l’intero territorio nazionale. In molte aree si registrerà un calo termico significativo, con diminuzioni anche di 10°C rispetto ai valori attuali. Questo porterà un clima decisamente più gradevole e meno afoso, restituendo una sensazione di sollievo dopo un periodo particolarmente caldo e opprimente.

Le temperature minime di oggi, domenica 6 luglio 2025:

+17°C a L’Aquila

a L’Aquila +18°C a Avellino, Benevento, Cuneo, Rieti

a Avellino, Benevento, Cuneo, Rieti +19°C a Arezzo, Bolzano, Campobasso, Como, Potenza, Treviso

a Arezzo, Bolzano, Campobasso, Como, Potenza, Treviso +20°C a Carbonia, Cosenza, Iglesias, Siracusa, Trento, Udine

a Carbonia, Cosenza, Iglesias, Siracusa, Trento, Udine +21°C a Ascoli Piceno, Bergamo, Forlì, Frosinone, Reggio Emilia, Siena, Trapani, Teramo

a Ascoli Piceno, Bergamo, Forlì, Frosinone, Reggio Emilia, Siena, Trapani, Teramo +22°C a Milano, Torino, Bologna, Bari, Brescia, Caserta, Chieti, Cremona, Lucca, Novara, Nuoro, Padova, Perugia, Rimini, Vasto (CH), Vicenza

a Milano, Torino, Bologna, Bari, Brescia, Caserta, Chieti, Cremona, Lucca, Novara, Nuoro, Padova, Perugia, Rimini, Vasto (CH), Vicenza +23°C a Ancona, Brindisi, Catania, Caltanissetta, Ferrara, Firenze, Latina, Oristano, Piacenza, Rosarno, Rosarno (RC), Sassari, Terni, Verona, Viterbo

a Ancona, Brindisi, Catania, Caltanissetta, Ferrara, Firenze, Latina, Oristano, Piacenza, Rosarno, Rosarno (RC), Sassari, Terni, Verona, Viterbo +24°C a Cagliari, Agrigento, Imperia, Lampedusa, Lecce, Matera, Pantelleria, Pescara, Pisa, Salerno, San Benedetto del Tronto (AP), Savona, Sorrento, Termoli (CB), Trieste, Venezia, Viareggio

a Cagliari, Agrigento, Imperia, Lampedusa, Lecce, Matera, Pantelleria, Pescara, Pisa, Salerno, San Benedetto del Tronto (AP), Savona, Sorrento, Termoli (CB), Trieste, Venezia, Viareggio +25°C a Roma, Genova, Civitavecchia, La Spezia, Ostuni (BR)

a Roma, Genova, Civitavecchia, La Spezia, Ostuni (BR) +26°C a Foggia, Livorno, Sanremo, Taranto

a Foggia, Livorno, Sanremo, Taranto +27°C a Napoli, Palermo, Messina, Reggio Calabria

