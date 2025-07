Meteo, Tempesta a sorpresa sulle Baleari: caos a Palma di Maiorca e allerta gialla per forti piogge e temporali

MeteoWeb

La mattinata di giovedì 10 luglio 2025 resterà impressa nella memoria degli abitanti e dei turisti delle Baleari come un episodio di maltempo improvviso e violento. Una tempesta non prevista, seppur segnalata con un preavviso minimo, ha investito le isole, colpendo in particolare Maiorca con piogge torrenziali e temporali intensi.

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet), un avviso di allerta gialla per piogge intense e temporali era stato pubblicato sui social media intorno alle 6:45 del mattino. Proprio in quelle ore, le prime celle temporalesche hanno cominciato a scaricare ingenti quantità d’acqua, sorprendendo gran parte della popolazione e causando disagi immediati.

Accumuli impressionanti in poche ore

Le stazioni meteorologiche locali hanno registrato accumuli notevoli in un lasso di tempo molto breve: 15,8 litri per metro quadrato a Serra Alfabia (Bunyola) alle 7:30, seguiti da 13,8 l/m² a Sa Pobla, 12,7 l/m² a Lluc, 11,6 l/m² a Pollensa e 8,6 l/m² a Santa Maria. Questi valori, seppur non eccezionali a livello assoluto, risultano significativi per l’intensità e la rapidità con cui si sono manifestati, saturando rapidamente i terreni e le infrastrutture urbane.

Disagi e caos all’aeroporto di Palma

Uno degli epicentri dei disagi è stato l’aeroporto di Palma di Maiorca, dove la pioggia è penetrata all’interno del terminal, causando allagamenti diffusi. L’acqua che filtrava dal soffitto ha trasformato le sale partenze in un vero e proprio percorso a ostacoli, con viaggiatori sorpresi e completamente bagnati. Numerosi voli hanno subito ritardi significativi, mentre il personale aeroportuale ha lavorato senza sosta per contenere la situazione e mettere in sicurezza le aree più colpite.

Le immagini che hanno iniziato a circolare sui social mostrano pozzanghere dentro al terminal, corridoi trasformati in piccoli fiumi e aree di attesa completamente allagate. La confusione e il nervosismo tra i passeggeri sono aumentati man mano che i ritardi si accumulavano e l’operatività degli imbarchi veniva compromessa.

Una previsione sottovalutata?

L’evento odierno solleva nuovamente il tema della prevedibilità dei fenomeni estremi nel Mediterraneo. La tempesta è stata segnalata da Aemet solo pochi minuti prima del suo arrivo effettivo. Questo ritardo nell’avviso ha contribuito a cogliere di sorpresa la popolazione e le autorità locali, generando un senso di vulnerabilità diffuso. Fenomeni di questo tipo, localizzati e rapidi, sono sempre più frequenti anche a latitudini e in stagioni tradizionalmente considerate stabili.

Secondo Aemet, per il resto della giornata di giovedì si prevede un progressivo miglioramento. Le nubi dovrebbero diradarsi nelle ore centrali, lasciando spazio a un pomeriggio prevalentemente nuvoloso ma con precipitazioni in attenuazione. Tuttavia, l’esperienza di questa mattina invita alla prudenza: la variabilità atmosferica può sorprendere anche nelle ore successive, e le autorità raccomandano di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

Uno sguardo al weekend

Guardando alle prossime ore, Aemet prevede condizioni generalmente più stabili sulle Baleari. Per il fine settimana, è atteso un ritorno del bel tempo, con giornate per lo più soleggiate. Tuttavia, non si escludono temporali isolati nel pomeriggio di sabato su Maiorca e Minorca, che potrebbero persistere localmente fino alle prime ore di domenica mattina.

Questo scenario conferma la tendenza a una maggiore instabilità estiva nelle aree mediterranee, spesso innescata da contrasti termici e correnti umide in quota. La combinazione di alte temperature superficiali e infiltrazioni fresche in quota può infatti generare celle convettive improvvise e di forte intensità.

Turisti e residenti: come prepararsi

Per chi si trova in vacanza alle Baleari o per i residenti, la parola d’ordine resta prudenza. Seguire in tempo reale le comunicazioni di Aemet, evitare spostamenti non necessari durante i picchi di precipitazione e prestare attenzione a eventuali aggiornamenti sugli avvisi di allerta può fare la differenza in termini di sicurezza personale.

L’episodio di questa mattina rappresenta un richiamo importante alla consapevolezza dei rischi legati al meteo estremo, che ormai non è più un’eccezione ma una realtà sempre più presente anche nel cuore dell’estate mediterranea.